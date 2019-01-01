فيديو| "لعنة الإعلانات".. سيناريو "ميسي - دي خيا" يتكرر مع محمد صلاح

تمكن فريق برشلونة من تحقيق فوز ساحق على نظيره ليفربول، في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي أقيم على ملعب الكامب نو.

لويس سواريز أحرز الهدف الأول في اللقاء، قبل أن يحرز ليونيل ميسي هدفين متتاليين في الشوط الثاني، وضعا قدمًا للفريق الكتالوني في الدور النهائي.

سيناريو مباراة اليوم، شبيه بمواجهة برشلونة لفريق مانشستر يونايتد، على الكامب نو أيضًا، في إياب الدور ربع النهائي، حين تغلب الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة أيضًا، أحرز فيهما ميسي هدفين أيضًا، وهو السيناريو الذى جرى اليوم.

العامل المشترك بين مواجهة دي خيا وميسي، والمواجهة بين ميسي أيضًا وصلاح، أن الثنائي اشتركا منذ فترة قصيرة في تصوير إعلانين رفقة اللاعب الأرجنتيني.

الطريف في الأمر، أن كلا الإعلانين حملا نزاعًا بين ميسي وأحد اللاعبين، على المنتج الذي يتم الإعلان عنه، إلا أن النزاع بين ليو ودي خيا، وميسي وصلاح، انتهى بتفوق ساحق للأرجنتيني.