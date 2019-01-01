شركة سياحة بريطانية تبحث عن شخص "تدلعه" وتدفع له 11 ألف جنيه

تبحث شركة سياحة بريطانية، عن متطوع تجعله يطوف المنتجعات السياحية الفخمة، مقابل مبلغ مالي، فضلًا عن طعام ومشروبات مجانية.

وتريد شركة SpaSeekers السياحية البريطانية شخص يقضي الصيف "مدللا، جالسا في أحواض الاستحمام الساخنة، ويطوف منتجعات صحية فاخرة" في المملكة المتحدة.

وسيكون هناك متسع من الوقت للتعرض إلى أشعة الشمس المفيدة والاستمتاع بها، ولن تكتمل التجربة بأكملها دون الاستمتاع بالتواجد في حمام سباحة فخم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكل ما عليك القيام به لتتمكن من الحصول على الوظيفة هو مشاركة صورة لك أثناء عطلة لك في أحد الأماكن السياحية، على حسابات الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع هاشتاج #dreamsummerjob.

ومن المحزن أن الوظيفة ليست دائمة، وكل المطلوب هو تواجد المتطوع 4 مرات فقط بين يوليو وأغسطس، في كل مرة سيحصل سعيد الحظ الفائز بالعمل على 125 جنيهًا إسترلينيًا، أي 500 جنيه إسترليني في نهاية العمل "11 ألفًا و244 جنيهًا مصريًَا".

وسيحصل صاحب الوظيفة على غداء مجاني، بالإضافة إلى جميع المشروبات، في كل منتجع سيزوره.

ويتطلب من الشخص سعيد الحظ الفائز بالوظيفة مشاركة تجربته التي سيخوضها على وسائل التواصل الاجتماعي.