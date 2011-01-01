«آلاء» الفائزة بـ«العباقرة»: البنت قوية.. واللقب كان حلماً

09:13 م | الأربعاء 01 مايو 2019
«آلاء» ترقص فى أحد عروض الباليه

«آلاء» ترقص فى أحد عروض الباليه

كتب: غادة شعبان

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استمدت قوتها وطموحها من معاناتها بعد انفصال والديها وهى بسن صغيرة، نشأت آلاء فودة وترعرعت فى كنف والدتها وجدتها وتعلمت منهما المثابرة والكفاح، أحبت الباليه منذ أن كانت بالخامسة من عمرها، وحصلت على جوائز عدة، ومثلت مصر فى مهرجانات دولية مختلفة، ولشغفها بتحقيق مزيد من النجاحات قدمت الطالبة بكلية الإعلام بالأكاديمية العربية، فى برنامج «العباقرة» فى موسمه الثانى، لتجتاز جميع المشاركين وتحصل جائزة الأديب الراحل عبدالتواب يوسف للطالب المثالى.

تعيش «آلاء» بمحافظة الإسكندرية، وهى الابنة الوسطى بين شقيقتيها، بالإضافة لكونها رياضية محترفة وبطلة فى فن الباليه، مثلت مصر فى مهرجانات دولية فى بلاد مختلفة، وحصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، حيث حصلت على المركز الثانى فى اليونان والمركز الأول فى البرتغال.

لم تؤثر الضغوطات والصعوبات التى واجهتها منذ صغرها على أحلامها بل أخذتها حافزاً ووضعتها نُصب عينيها مستعينةً بوالدتها التى وفرت لها كُل سُبل الراحة سواء فى حياتها العلمية أو حياتها الرياضية، وذكرت أثناء حديثها لـ«الوطن» رحلة كفاحها منذ طفولتها التى أهلتها لتحصل على جائزة الطالب المثالى: «عاهدت نفسى أكون حاجة كبيرة». سافرت «آلاء» إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى مؤتمر للقيادة فى بوسطن، وتعلمت أن الفتاة أقوى من غيرها.

مفاجأة غير متوقعة استقبلتها «آلاء» بالبكاء الشديد فور معرفتها بحصولها على اللقب، وذكرت: «برنامج العباقرة كان بالنسبة ليا حلم فى الأول، وهافضل أفتخر بيه طول حياتى».

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