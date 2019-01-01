مصطفى الفقى سيلفى مع «أبوللو» فى مناسبة مرور 50 عاماً على رحلتها إلى القمر

09:13 م | الأربعاء 01 مايو 2019
الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية

الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية

كتب: مروة مرسى

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حرص الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، على التقاط صورة له بجوار مركبة الفضاء «أبولو» داخل متحف العلوم فى بريطانيا، وذلك قبل شهرين من الاحتفال بمرور 50 عاماً على هبوط مركبة الفضاء على سطح القمر فى ٢٠ يوليو عام ١٩٦٩، خلال زيارته الحالية لمتاحف العلوم لمناقشة سبل التعاون مع مكتبة الإسكندرية.

وناقش «الفقى» خلال زيارته مع «دام مارى»، رئيسة مجموعة متاحف العلوم فى بريطانيا، التعاون معاً لنشر الثقافة العلمية، ودعم تواصل فئات المجتمع المتباينة مع العلوم، والتأكيد على أهمية التعليم فى هذا المجال.

وتجول «الفقى» بمختلف أرجاء المتحف فى لندن، الذى يعد أحد أهم خمسة متاحف علمية فى بريطانيا، تجمعها إدارة واحدة، ومبادئ مشتركة تحت قيادة «دام مارى»، ويستعد المتحف لإطلاق عدد من الأنشطة العلمية القيمة بمناسبة مرور خمسين عاماً على هبوط مركبة «أبولو»، حيث تناسب مختلف الأعمار بهذه المناسبة خلال شهر يوليو المقبل.

وأكد «الفقى» لـ«الوطن»، أن مكتبة الإسكندرية تولى أهمية خاصة لنشر العلوم، من خلال التعاون الكثيف مع المدارس، والانخراط فى العديد من الروابط العلمية دولياً، وتقديم أنشطة ومطبوعات عديدة فى هذا المجال، وقد قامت المكتبة بتحديث شامل للقبة السماوية منذ شهور.

وأوضح أن متحف العلوم فى بريطانيا يرصد جانباً مهماً من تطور الحضارة الإنسانية، ويشعر المرء عند تفقد أرجائه أن الإنسان حقق على مدار عقود طويلة تغييراً فى الحياة بفضل توالى الاكتشافات العلمية فى جميع المجالات.

ودعا إلى الاستفادة من خبرة المتحف فى تصميم برامج للتعلم تساعد على نشر الثقافة العلمية بين مختلف الأعمار، ومراعاة التباين بين الأفراد فى مستوى المعرفة بالعلوم، وقدم لرئيسة المتحف عدداً من أبرز إصدارات مكتبة الإسكندرية هدية لمكتبة متحف العلوم فى لندن.

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