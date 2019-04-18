بالصور| "الحلم اتحقق".. محمد صلاح "البرشلوني" في "كامب نو"

06:31 م | الأربعاء 01 مايو 2019
محمد صلاح في ملعب برشلونة

محمد صلاح في ملعب برشلونة

كتب: رحاب عبدالراضي

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ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء مهم ينتظره الكثيرون من مشجعي كرة القدم حول العالم عامة والمصريين خاصة، لما سيكون من مواجهة مرتقبة بين لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ونجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وليفربول محمد صلاح والمعلق والقنوات الناقلة

هذا اللقاء الذي حاز على اهتمام العالم، قبل أيام من انطلاقه، كان لنصيب الأسد فيه اللاعب "محمد صلاح"، المعروف بتشجيعه لنادي "برشلونة"، حيث بدأ الحديث عنه بتداول أنباء عن إصابته في إحدى التمارين التي خاضها فريق "ليفربول" في إطار الاستعدادات للمواجهة المرتقبة، وهو ما نفاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر موقعه الرسمي، مؤكدا أن الفرعون المصري جاهز لمواجهة برشلونة على ملعب كامب نو.

قبل مواجهة ليفربول وبرشلونة.. أرقام صلاح وميسي في الشامبيونز 

ومع زيارة فريق "ليفربول" ملعب "كامب نو"، أمس التقطت بعض الصور لصلاح لحظة دخوله الملعب لخوض آخر حصة تدريبية قبل مبارة الليلة، وظهرت على اللاعب الكبير علامات الدهشة والذهول، كما فسر البعض نظراته بأنها تعبر عن سعادته لزيارة ناديه الذي يشجعه منذ الصغر، وبأن حلم دخول "الكامب نو" تحقق بعد طول انتظار.

كما احتفت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالنجم المصري محمد صلاح، ونشرت صفحة النادي الكتالوني فيديو لزيارة محمد صلاح لملعب "كامب نو"، وكتبت "إكرام الضيف واجب".

وتنتشر الكثير من الأخبار من حين لآخر عن انضمام "صلاح" لـ"برشلونة"، ومفاوضات النادي الكتالوني معه، في ظل تألق اللاعب المصري مع فريقه خلال الفترة السابقة وتحقيقه العديد من الإنجازات والألقاب، حيث كشف تقارير إعلامية إسبانية في أكتوبر من العام الماضي أن ليونيل ميسى، منح إدارة النادى الضوء الأخضر للتعاقد مع  نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ويعد لقاء اليوم وزيارة "صلاح" لملعب "كامب نو"، هو الحلم الذي طالما انتظره صلاح، والذي عبر عنه في لقاء تلفزيوني سابق  في عام 2012 عندما كان لاعبا في صفوف المقاولون العرب، عن حبه الشديد لنادي برشلونة الإسباني، وأشار إلى أنه يتمنى أن يتأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا آنذاك، مضيفا "أحب ميسي وأفضل طريقة لعبه، ولا أحب ريال مدريد".

ويحل "الريدز"، ضيفا على برشلونة الإسباني في التاسعة من مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

 

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