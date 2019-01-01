بالفيديو| "رمته من الشباك".. روسية تحاول إنقاذ طفلها من حريق فقتلته

03:31 م | الأربعاء 01 مايو 2019
صورة من الحريق

صورة من الحريق

كتب: الوطن

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حاولت أن تنقذه من الموت ولكنها أودت بحياته غير قاصدة ذلك، فرمت أم ابنها من الطابق العاشر في محاولة لإنقاذه من حريق اندلع في منزلها، ولكن توفي متأثرا بجروح أصيب بها.

وظهرت الأم الروسية، في المشاهد التي تم التقاطها ونشرت عبر "يوتيوب"، وهي تمسك بطفلها ابن الثلاثة أعوام وترميه من النافذة، على أمل أن يتمكن أحد من إنقاذ طفلها الصغير، ومجرد أن رأى المارة هذا المشهد سارعوا لالتقاط الطفل، وأمسكوا قطعة قماش ليسقط عليها، ولكنهم فشلوا في مهمتهم ما أدى إلى ارتطامه بالأرض، وانتهت حياة الصغير. 

ونفس مصير الطفل لقته والدته التي ألق بنفسها من النافذة التي ترتفع حوالي 100 قدم عن الأرض، واستقرت على الإسفلت لتلقى حتفها على الفور.

وأمرت الطوارئ الروسية بحسب صحيفة ميرور البريطانية، بإجلاء 30 شخصا من المبنى، ولا يزال التحقيق جارياً في سبب وملابسات الحريق.

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