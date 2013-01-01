خسر 6 وأحرز هدفا في مرماه.. مباراة واجه فيها "فان دايك" برشلونة

07:56 ص | الأربعاء 01 مايو 2019
ميسي وفان دايك

ميسي وفان دايك

كتب: كريم عثمان

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فان دايك يُحرز رابع أهداف ليفربول في شباك بورتو

فان دايك يُحرز رابع أهداف ليفربول في شباك بورتو

لا صوت يعلو في الساحة الرياضية فوق صوت مباراة فريقي ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "كامب نو" في إقليم كتالونيا بإسبانيا.

ويترقب عشاق الفريقين بشغف مواجهة المدافع العملاق فيرجيل فان دايك، مع الهجوم الناري لفريق برشلونة بقيادة ليونيل ميسي، وسرعان ما تحول الأمر إلى صراع بين الجمهورين، الذي يؤيد كل منهما لاعبه ويأمل في تفوقه على الآخر.

المدافع الضخم لم يتمكن أي لاعب من مراوغته هذا الموسم، ما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، ويصفه كثيرون من محبي اللعبة بأنه أفضل مدافع في العالم حاليًا.

وفي الجانب الآخر يأتي هجوم برشلونة بقيادة الخطير ليونيل ميسي، والمسدس لويس سواريز، والبعوضة الفرنسية عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعبون قادرون على إذلال أي مدافع، وصنع الفارق وترجيح كفة فريقهم.

مواجهة فان دايك وبرشلونة 

ما يخفى عن كثيرين، أن مباراة اليوم، ليست الأولى التي يواجه فيها فان دايك، الفريق الكتالوني، بل سبق ولعب أمامه مباراة في دوري أبطال أوروبا، عام 2013.

وتمكن البلوجرانا من الفوز على ضيفه سيلتك الاسكتلندي، في وجود "فان دايك"،  بستة أهداف مقابل هدف، في مباراة جرت على ملعب "كامب نو"، لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

أهداف اللقاء جاءت بأقدام: جيرارد بيكيه (7)، وبيدرو رودريجيز (39)، وتألق نيمار دا سيلفا محرزًا هاتريك في الدقائق (44 و 48 و 52)، وكريستيان تييو (72)، فيما سجل جيورجوس ساماراس هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة (88).

فان دايك يحرز هدف في مرماه بالخطأ

هدف كريستيان تيو في الدقيقة (72)، جاء بعد تسديدة ارتطمت في أقدام المدافع "فان دايك"، الذي حاول عمل حائط سد لمنع تسديدة لاعب برشلونة، قبل أن يفشل ويتسبب في تغيير اتجاه الكرة ويضعها في شباك فريقه، معلنًا عن نصف دستة من الأهداف.

 

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