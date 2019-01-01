قبل مواجهة ليفربول وبرشلونة.. أرقام صلاح وميسي في الشامبيونز هذا العام

ساعات قليلة تفصل عشاق كرة القدم عن المواجهة النارية بين ناديي ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، اليوم، التاسعة مساء، بتوقيت مصر.

كتيبة "صلاح" وأصدقاء "ميسي" يدخلون اللقاء بشعار "لا بديل للفوز"، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انتصار يسهل عليه مهمة مباراة الإياب، ليصعد إلى نهائي "الشامبيونز، ويقتنص اللقب الأوروبي الأغلى.

ويعتبر محمد صلاح نجم منتخب مصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هما مصدر الخطورة الأبرز في الفريقين، وتعول جماهير الليفر آمالها على "أبو مكة"، فيما تتعلق طموحات جماهير البرسا بأقدام "البولجا".

وتستعرض "الوطن" أرقام صلاح وميسي في دوري أبطال أوروبا هذا العام، فيما يلي:

أرقام صلاح في دوري الأبطال

- لعب جناح منتخب مصر 10 مباريات.

- بدأ أساسيًا في جميع المباريات.

- سجل ظهوره في 878 دقيقة.

- ساهم في 33% من أهداف فريقه.

- سجل اربعة أهداف.

- صنع هدفين.

- قام صلاح بـ42 محاولة على المرمى.

- مرر 267 تمريرة منها 196 صحيحة، بواقع 10 تمريرات طويلة و108 متوسطة و78 قصيرة.

- بلغت دقة تمريراته 71%.

- تلقى بطاقة صفراء، ولم يتلق بطاقات حمراء.

- وصلت السرعة القصوى له 32 كم/ساعة.

- بلغت المسافات المقطوعة له في الملعب 97.6 كم.

أرقام ميسي في دوري الأبطال

- لعب ثماني مباريات.

- بدأ أساسيًا في 70% من المباريات.

- سجل ظهوره في 657 دقيقة.

- ساهم في 56% من أهداف فريقه.

- سجل 10 أهداف.

- صنع 3 أهداف.

- قام بـ44 محاولة على المرمى.

- مرر 526 تمريرة منها 441 صحيحة، بواقع 159 قصيرة و238 متوسطة و44 تمريرة طويلة.

- بلغت دقة تمريراته 84%.

- لم يتلق أي بطاقة صفراء أو حمراء.

- وصلت السرعة القصوى للنجم الأرجنتيني 30 كم/ساعة.

- بلغت المسافات المقطوعة له في الملعب 58.7 كم.