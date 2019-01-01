"Secret Crush" ميزة جديدة من فيس بوك لتخبر "الكراش" أنك معجب به

01:44 ص | الأربعاء 01 مايو 2019
فيس بوك

فيس بوك

كتب: مصطفى الصبري

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أطلقت شركة فيس بوك ميزة جديدة تدعى "Secret Crush"، تتيح للمشتركين فيها أن يخبروا "اللي بيكراشوا عليهم" أنهم معجبون بهم.

تعد هذه الميزة جزءًا من خدمة "Facebook Dating"، والتي تم الكشف عنها العام الماضي، وتسمح للناس بالعثور على شركاء محتملين داخل مجتمعاتهم على فيس بوك، والتي تُظهر للآخرين الذين يحضرون الأحداث نفسها، أو في نفس المجموعات، أو أصدقاء مع أصدقائك، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

هذه الميزة متاحة حتى الآن في كل من كولومبيا وتايلاند وكندا والأرجنتين والمكسيك وتمتد الآن إلى 14 دولة إضافية: الفلبين، فيتنام، سنغافورة، ماليزيا، لاوس، البرازيل، بيرو، تشيلي، بوليفيا، إكوادور، باراجواي، أوروجواي، غيانا، وسورينام.

وقال فيس بوك عن الأداة الجديدة إنها "للناس الذين يعتقدون أن هناك فرصة لاستكشاف العلاقات الرومانسية المحتملة داخل دائرة أصدقائهم الموسعة".

عند تفعيل "Secret Crush"، يمكن تحديد ما يصل إلى 9 من الأصدقاء على فيس بوك "للتعبير عن اهتمامك بهم".

إذا قام أي من هؤلاء الأشخاص الذين حددتهم في ميزة "Facebook Dating"، فسيحصلون على إشعار يخبرهم أن هناك شخصًا "بيكراش عليهم".

ويؤكد فيس بوك أنه إذا لم يشترك الشخص الذي حددته في خدمة Dating، ولم يضفك في قائمة "Secret Crush"، فلن يعرف أبدا أنك "بتكراش عليه".

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