بالفيديو| صيادون نرويجيون يعثرون على حوت "جاسوس"

عثر صيادون نرويجيون، بالقرب من جزيرة إنجويا، على حوت اشتبهوا في كونه مرسلا بغرض التجسس، ما دفعهم إلى التحفظ عليه.

ما أثار انتباه الصيادين، هي الأحزمة العديدة التي وجدوها ملتفة حول جسده، والتي كتب عليها "معدات سانت بطرسبرج"، بالإضافة إلى أنه مجهز لتركيب كاميرا "جو برو" الصغيرة، وفقًا لموقع "يورو نيوز".

ويقول يورجين ري ويج، من إدارة صيد الأسماك النرويجية، إن الجيش النرويجي أبدى اهتماما كبيرا في تفحص الحوت، حيث من المتوقع أن يكون قد تلقى تدريبا على يد الاستخبارات الروسية، بهدف التجسس على أهداف معينة.

ووفق التكهنات، وردود فعل الحوت الذي تفاعل مع مداعبة الصيادين له، فإن الحوت قد هرب من منشأة عسكرية روسية منذ فترة قريبة.