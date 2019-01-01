بالفيديو| صيادون نرويجيون يعثرون على حوت "جاسوس"

صورة للحوت
عثر صيادون نرويجيون، بالقرب من جزيرة إنجويا، على حوت اشتبهوا في كونه مرسلا بغرض التجسس، ما دفعهم إلى التحفظ عليه.
ما أثار انتباه الصيادين، هي الأحزمة العديدة التي وجدوها ملتفة حول جسده، والتي كتب عليها "معدات سانت بطرسبرج"، بالإضافة إلى أنه مجهز لتركيب كاميرا "جو برو" الصغيرة، وفقًا لموقع "يورو نيوز".
ويقول يورجين ري ويج، من إدارة صيد الأسماك النرويجية، إن الجيش النرويجي أبدى اهتماما كبيرا في تفحص الحوت، حيث من المتوقع أن يكون قد تلقى تدريبا على يد الاستخبارات الروسية، بهدف التجسس على أهداف معينة.
ووفق التكهنات، وردود فعل الحوت الذي تفاعل مع مداعبة الصيادين له، فإن الحوت قد هرب من منشأة عسكرية روسية منذ فترة قريبة.
على جواز سفره توجد أختام تأشيرات دول عدة، منها جزر المالديف و«سيشل»، وداخل مصر قام بعشرات الجولات من شمالها إلى جنوبها،
انتقد الفنان محمود البزاوي غلاء أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.
شبهة تلاعب في نتائج برنامج "ذا فويس كيدز" الروسي استدعى تدخل الإنتربول للتحقيق في الأمر
بهدف تقديم النشرات الإخبارية باللغة العربية، أعلنت أبوظبي للإعلام عن استقطاب وتطوير أول مذيع "روبوت" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويشبه تمامًا الإنسان الطبي
في مشهد نال إعجاب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المطرب حسام حبيب وهو يتمايل على ألحان أغنية زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب
تعليقات الفيسبوك