تصفح خفي ووضع ليلي.. إضافات جديدة في متصفح "جوجل كروم"

07:11 م | الثلاثاء 30 أبريل 2019
جوجل كروم- صورة أرشيفية

جوجل كروم- صورة أرشيفية

كتب: الوطن

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أجرت شركة جوجل كثير من الإضافات والتعديلات المهمة على الإصدار الجديد من متصفحها الإلكتروني "Chrome"، الذي يستخدمه الملايين حول العالم.

وعن أهم الإضافات الجديدة، التي ظهرت في نسخة "Chrome 74" الحديثة بحسب موقع "روسيا اليوم".

الوضع الليلي

صار بإمكان المستخدمين تفعيل هذه الخاصية يدويا، وهذا من خلال الدخول إلى إعدادات نظام "Windows 10" كما هو الحال في نظام "macOS".

وتعطي هذه الخاصية خلفية سوداء للشاشة، تساعد في التقليل من شدة السطوع التي تؤذي أعين المستخدمين عند النظر إلى الشاشة تحت إضاءة المنخفضة في محيطهم.

الأمان

قالت "جوجل" إنها وضعت كثير من خصائص الأمان في نسخة "Chrome 74" الجديدة، وأصلحت نحو 39 ثغرة برمجية، استخدمها قراصنة الإنترنت في نسخ "Chrome" السابقة.

التصفح الخفي

بالإضافة إلى ذلك، أضافت "جوجل" ميزة "التصفح الخفي"، التي لا تسمح بظهور أسماء وعناوين الصفحات والمواقع التي دخلها المستخدم، بجانب أنها تحمي المستخدم أثناء تصفحه للمواقع من ظهور الإعلانات المزعجة.

وتساعد هذه الميزة على عدم ظهور الصور المتحركة على الشاشة، أو مؤثرات التكبير والتصغير الأوتوماتيكي، التي ينزعج منها الكثير من المستخدمين أثناء الدخول إلى بعض المواقع.

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