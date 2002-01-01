بالفيديو| هل يفعلها صلاح؟.. 4 مصريون سجلوا في شباك برشلونة

عندما تدق الساعة التاسعة من يوم غد الأربعاء، ستتجه أنظار جميع محبي كرة القدم حول العالم، إلى ملعب الكامب نو، حيث تقام مباراة ذهاب الدور نصف النهائي، من دوري أبطال أوروبا، بين فريقي برشلونة وليفربول.

وبالإضافة إلى المتعة الكبيرة، التي ينتظرها جماهير كرة القدم المصرية من الفريقين، إلا أن تواجد محمد صلاح بصفوف فريق ليفربول، يعطي المبارة أهمية خاصة لدى المصريين، الذين يحرصوا على متابعة الفرعون المصري وتشجيعه في جميع محطاته.

وبالطبع ينتظر عشاق صلاح تسجيله لهدف في مباراة الغد، بشباك تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، إلا أنه في حال تسجيله، لن يكن المصري الأول الذي يفعلها، حيث سبقه إليها 4 لاعبون مصريون آخرون.

محمد النني

لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، كان آخر لاعب مصري يهز شباك الفريق الكتالوني، وذلك في مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا 2016، وانتهت المباراة بفوز برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويمتلك النني رقمين ينفرد بهما حتى الآن بإحرازه هذا الهدف، حيث يعد هو المصري الوحيد الذي يسجل هدفًا في برشلونة بملعب الكامب نو، كما أنه المصري الوحيد الذي يسجل في شباك برشلونة بمباراة رسمية.

هاني العجيزي

لاعب النادي الأهلي السابق، نجح في هز شباك فريق برشلونة الإسباني، خلال مباراة جمعت الفريقين ببطولة ويمبلي الودية عام 2009، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف.

أحمد حسام ميدو

فى بطولة أمستردام الودية، التي أقيمت 2002، نجح ميدو في تسجيل هدفًا بشباك برشلونة، وانتهت بفوز أياكس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويعد ميدو، هو اللاعب المصري الوحيد، الذي سجل في شباك برشلونة، في مباراة انتهت بفوز فريقه في النهاية.

طه إسماعيل

شيخ المحللين العرب، ونجم النادي الأهلي السابق، هو أول لاعب مصري ينجح في التسجيل بشباك برشلونة.

وجاء هدف طه إسماعيل بشباك برشلونة، في مباراة ودية أقيمت بين الأهلي والفريق الكتالوني عام 1961، وانتهت بفوز ساحق لبرشلونة بـ6 أهداف مقابل هدف.