"إدمان الكافيين" و"نقص الماء" من أسباب الشعور بالإرهاق المستمر

11:39 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2019
الشعور بالتعب

الشعور بالتعب

كتب: الوطن

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عادة عندما يشعر العديد من الأشخاص بالإرهاق يخلدون لأخذ قسط من النوم، اعتقادًا منهم بأنهم سيشعرون بالتحسن، لكن يغفل الكثيرون عن الأسباب الحقيقية خلف الشعور بالتعب والإرهاق المستمر.

ووفقًا لما نقلت "روسيا اليوم" عن قناة "Asap SCIENCE" الكندية، أن هناك مجموعة من الدراسات التي أثبتت أن ممارسي التمارين الرياضية لعدة مرات في الأسبوع، شعروا بنشطاهم الكبير عما قبل ممارسة التمارين، لذلك فتعد عدم ممارسة الرياضة بانتظام من أول الأسباب للشعور بالإرهاق.

بينما يكمن السبب الثاني في الشعور بالتعب، على شرب الكافيين للاعتماد على اليقظة في الصباح، من قِبل الكثير من الأشخاص، حيث شرب الكافيين بكثرة يحجب الناقل العصبي "الأدينوساين" الذي يساعد على الشعور بالنوم مساء، من الوصول إلى المخ، وهو ما يجهل الكثيرون يتعرضون لفترات أرق طويلة.

أما السبب الثالث، قد يكون هو إصابة الشخص بالجفاف، حيث كشفت بعض الدراسات أن نقص نسبة الماء في الجسم تؤدي إلى الشعور بالتعب وصعوبة التركيز، وذلك لأن الدم سائل كثيف، يوصل المواد الغذائية والأكسجين إلى عضلات الجسم ببطء.

 

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