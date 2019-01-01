ساويرس: محتاج إجازة نقاهة من العدوان الفسيخي.. أبو الهول نام من ريحته

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، تدوينة ساخرة تحدث فيها عن تقاليد وعادات المصريين في عيد شم النسيم، والتي من بينها تناول أسماك الرنجة والفسيخ، وذلك على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر "ساويرس" صورة ساخرة لتمثال أبو الهول وهو نائم معلقا عليها: "دلوقتى الواحد محتاج اجازة تانى ...نقاهة.... للتعافى من آثار العدوان الفسيخى والبصل ....( ابو الهول بعد ما اكل فسيخ ورنجة وبصل )".