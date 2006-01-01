بعد أسعار بطولة 2019.. كيف كانت تكلفة تذاكر أمم أفريقيا 2006 في مصر؟

04:53 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2019
كأس الأمم الإفريقية

كأس الأمم الإفريقية

كتب: كريم عثمان

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حالة من الغضب والرفض سادت بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المهتمين بكرة القدم، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها في مصر، يونيو المقبل، وجرى عقد مقارنة بين ثمن تذاكر بطولة 2016 التي حظيت مصر بتنظيمها والفوز بها، والبطولة المرتقبة هذا العام.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، كشفت، الاثنين، عن أسعار تذاكر مباريات المنافسات التي ستقام في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية.

أسعار التذاكر جاءت للمباريات التي لن يكون منتخب مصر طرفًا بها 100 جنيه للدرجة الثالثة شمال، 300 جنيه للدرجة الثانية، و500 جنيه للدرجة الأولى.

وفي المباريات التي سيكون بها منتخب مصر طرفًا، الثالثة شمال سيكون سعرها 200 جنيه، 400 جنيه للدرجة الثانية، 600 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة.

أسعار بطولة أمم أفريقيا 2006 في مصر

تذاكر البطولة المقبلة جاءت أسعارها مغايرة تمامًا لتكلفة التذاكر في آخر بطولة لأمم أفريقيا على أرض مصر عام 2006، وقارنها مشجعون عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى انخفاض سعرها مقارنة بالسعر الحالي.

المكان ذاته والأجواء المشابهة للبطولتين، طرح المقارنة بين أسعار التذاكر هنا وهناك، جاءت في 2006 كالتالي:

سعر تذكرة الدرجة الثالثة كان 20 جنيهًا وقتها، الدرجة الثانية 50 جنيهًا، وسعر الدرجة الأولى 200 جنيه، بينما جاءت تذاكر المقصورة وقتها بـ1000جنيه، فيما كانت هناك تذاكرمجمعة لست مباريات بأسعار مخفضة تصل إلى 50 جنيهًا للدرجة الثالثة.

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