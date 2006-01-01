تذكرة أمم أفريقيا تصدم ميدو وشوبير والبزاوي.. ومحمد صلاح يعلق

أبدى عدد من مشاهير الرياضة والفن والإعلام، صدمتهم واستياؤهم من غلاء أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية، والتي أعلنت عنها اللجنة المنظمة، الاثنين، خاصة تذاكر الدرجة الثالثة.

أحمد شوبير: أسعار تذاكر أمم أفريقيا «صادمة»

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد بعيد تماما عن ما يحدث في اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأضاف "شوبير" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بأسعار التذاكر، وهو بعيد تماما عن اختصاصات اللجنة المنظمة فيما يخص أسعار تذاكر مباريات البطولة".

وتابع: "عندما استضافت مصر بطولة كأس الأمم 2006 كانت التذكرة بـ20 جنيها وتصل لـ50 و 60 جنيها، من الممكن أن يكون الرهان على إقبال الجمهور المصري ومدى حبه لمنتخب بلده".

ولفت إلى أن "الجمهور دائما ما يأخذ الأمور بعصبية، فلابد أن تدرس الأمر في البداية ومناقشته بهدوء".

ميدو عن أسعار تذاكر أمم أفريقيا: هل أصبحت الكرة لعبة الأغنياء بمصر

وأبدى أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، استيائه من أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية بمصر.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بصراحة مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم، 200 جنيه كتير جدًا.. هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من محدودي الدخل سيدفع 600 جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في 10 أيام أي 35٪ من دخله الشهري!! أرجو إعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة".

وأضاف ميدو: "إرفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء، فهناك فئة في مصر قادرة على دفع حتى 10 آلاف جنيه لتذكرة الدرجه الأولى، أما تذاكر الثالثة يجب أن لا تتعدى الـ 5٪ من دخل الخد الأدنى للأجور، وهو 100 جنيه على أقصى تقدير!!".

وتابع نجم الزمالك السابق: "ده كمان 100 جنيه كتير!!.. مرة أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتدخل فورًا لتعديل أسعار تذاكر الدرجه الثالثة، بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر.. كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء وبالفقراء أعني من يمارسونها ومن يتابعوها ويشجعونها!!".

البزاوي ينتقد غلاء أسعار تذاكر كأس الأمم الافريقية و"أبومكة" يرد عليه

انتقد الفنان محمود البزاوي غلاء أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

ونشر البزاوي على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يعني سعر تذكرة كاس الامم الدرجة التالته ب 200 جنيه و طبعا لو قدرت تدفع ال 200 جنيه هاتحب تجيب سندوتش جوا عشان جعان ف هايبقى ب 100جنيه مثلا و ازازة المية ب 30جنيه مثلا..يعني لو واخد ابني معايا هأقعد في الدرجة التالته و هادفع 800 جنيه مثلا..و مطلوب مني و انا خارج ادعي للمنتخب!".

ليتفاعل معه لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، قائلًا: "أوعى تفكر تقعد مقصورة كدا هتدعي للمنتخب بجد"، ليرد عليه: "احنا هاندفع و هاندعي عشانك يا كابتن محمد صلاح ربنا يوفقكم و تفرحونا".

إبراهيم فايق: التذاكر في متناول رجل الأعمال العادي

وعلق الإعلامي إبراهيم فايق في برنامجه "الماتش" المذاع عبر فضائية "النهار" على غلاء أسعار التذاكر، وقال ساخرًا، إن أسعار التذاكر عادية وفي متناول رجل الأعمال العادي وأي إنسان "ساويرس" يستطيع شراء التذاكر بسهولة.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات، التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفًا، و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر، حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تمهيدًا لطرحها للجماهير.

يذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسيخوض المنتخب مبارياته على ملعب استاد القاهرة.