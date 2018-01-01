باستخدام "الخنازير".. مشروع للتغلب على مشكلة البحث عن الأعضاء البشرية

بهدف حل مشكلة البحث عن الأعضاء البشرية لزراعتها، يعمل علماء على تطوير أعضاء بشرية بداخل أجسام الحيوانات.

ويعمل علماء في جامعة طوكيو اليابانية، على تشكيل بنكرياس من خلايا جذعية بشرية، ليتم زرعها داخل جسد خنزير، من أجل تطورها حتى تصبح عضوا كاملا يصلح لزراعته في الإنسان.

وحسب المشرف على البحث، البروفيسور هيروميتسو ناكوشي، فإن اليابان ستبدأ عمليات تنمية الأعضاء البشرية في أجساد الحيوانات خلال عام واحد، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وسيحقن العلماء خلايا جذعية محفزة في جنين خنزير معدل وراثيًا ويفتقد القدرة على تطوير عضو البنكرياس، ويوضع بعدها الجنين في رحم بديل.

وقبل الولادة، سيتم إخراج الجنين لفحص أنسجة البنكرياس المستمدة من الخلايا الجذعية المحفزة البشرية، ومدى كفاءة عملها.