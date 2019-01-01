بسبب مطربة شهيرة.. الإنتربول يحقق في نتائج "ذا فويس كيدز"

أثارت نتيجة برنامج "ذا فويس كيدز" الروسي في موسمه الأخير، جدلًا واسعًا، استدعى تدخل الإنتربول للتحقيق فيما جرى.

وفوجيء المتابعون، بفوز ساحق للمتسابقة ميكيللا أبراموفا، بحصولها على 56.5% من إجمالي الأصوات، وهو ما اعتبر تلاعبًا كبيرًا في النتيجة، خصوصًا وأن الفائزة هي ابنة المطربة الروسية الشهيرة ألسو.

القناة الروسية الأولى والمسؤولة عن البرنامج، أعلنت فتح تحقيق خاص بالأمر، بالتعاون مع شركة "Group-IB" الدولية التي تتعاون مع الإنتربول، معترفين بأن التصويت كان مصحوبًا ببعض الحالات المريبة عبر رسائل الجوال أو الاتصال المباشر، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

واتهمت الجماهير، والدة الفائزة الشهيرة، بالتلاعب وخرق القواعد، من خلال طلب الدعم لابنتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك".