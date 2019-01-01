مخلفات الفسيخ تغرق الشوارع.. وعمال النظافة: تعبنا

07:48 م | الإثنين 29 أبريل 2019
«سالم» أثناء جمع مخلفات الفسيخ

«سالم» أثناء جمع مخلفات الفسيخ

كتب: سلمى سمير ودعاء عرابى

أخبار متعلقة

"تورتة وسلطة الفسيخ" في شم النسيم بمطروح.. وبائع: "مالوش ريحة زي زمان"

"تورتة وسلطة الفسيخ" في شم النسيم بمطروح.. وبائع: "مالوش ريحة زي زمان"

"ملح وليمون وخل".. 10 طرق للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في شم النسيم

"ملح وليمون وخل".. 10 طرق للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في شم النسيم

6 أرقام اتصال مهمة خلال احتفالات شم النسيم.. 105 لتسمم الفسيخ والرنجة

6 أرقام اتصال مهمة خلال احتفالات شم النسيم.. 105 لتسمم الفسيخ والرنجة

"الفسيخ فيليه والبصل شريك أساسي".. مائدة شم النسيم في طنطا "دليفري"

"الفسيخ فيليه والبصل شريك أساسي".. مائدة شم النسيم في طنطا "دليفري"

أطنان من مخلفات الفسيخ والرنجة أغرقت الشوارع اليوم، فبعد أن استمتع المواطنون بقضاء يوم شم النسيم وتناول الأكلات المميزة له، مر نفس اليوم على عمال النظافة بمشقة كبيرة، حيث اضطروا لرفع كميات كبيرة من بقايا الأكلات الشهيرة التى اعتاد المصريون تناولها فى احتفالات الربيع.

"إبراهيم": أصعب يوم عمل بعد العيد الكبير.. ومبادرة لتجميل بورسعيد

ولم تسلم شوارع شبرا من مخلفات الفسيخ والرنجة، وهو ما أرهق محمود إبراهيم، عامل نظافة، الذى قضى هو وزملاؤه 8 ساعات من العمل فى تنظيف شوارع المنطقة التى يعملون بها، ويقول: «ده أكتر يوم بنشتغل فيه بعد العيد الكبير، تعبنا».

استعد «محمود» لهذا اليوم بكمامة جديدة تحجب عنه الروائح النفاذة، وقفازات لتفادى لمس المخلفات بيديه، ويضيف: «بحاول أحمى نفسى قدر الإمكان، يوم كله ضغط علينا خصوصاً إنه بيبقى فيه دوريات مستمرة علينا طول اليوم».

ولإعادة بورسعيد جميلة كما كانت قبل شم النسيم، تبنى أحمد سالم، مبادرة لتجميل المدينة الساحلية التى استقبلت أعداداً كبيرة من المصطافين اليوم، حيث قرر أن يشارك فى أعمال النظافة والتجميل بتوزيع أكياس بلاستيكية سوداء وقفازات على زوار المدينة فى الشواطئ والشوارع والحدائق والمتنزهات والطرق العامة، لجمع المخلفات فيها، رافعاً شعار «بورسعيد جميلة بشبابها».

«يوم شم النسيم بورسعيد كلها بتبقى ريحتها رنجة وفسيخ، وبقايا الأكل بتبقى فى كل مكان بسبب عبث الحيوانات فيها، عشان كده قررت أشارك باللى أقدر أعمله عشان اليوم يعدى والمدينة ترجع جميلة»، كلمات «سالم»، الذى لقى ردود فعل إيجابية من قبل سكان المدينة وزوارها.

اشترى «سالم» على نفقته الخاصة ما يزيد على 100 كيس وقفاز بلاستيك، ووزعها بالتنسيق مع أفراد الأمن الذين ساعدوه نظراً لعدم وجود متطوعين غيره بالحملة، التى تستهدف إعادة الوجه الجمالى للمدينة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

معجزة "النار المقدسة" في سبت النور.. تحدث من 913 عاما

معجزة "النار المقدسة" في سبت النور.. تحدث من 913 عاما

ترتبط ما يعتقد المسيحيون بأنه معجزة "النار المقدسة" أو "النور المقدس" الذي يخرج بحسب اعتقادهم من قبر المسيح داخل كنيسة القيامة
سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

تعتبر السيارات "اللامبورجيني" من أغلى السيارات حول العالم، التي تتميز بقوتها ومتانتها بين سيارات العالم المختلفة.
مطرب شاب يعتزل الحفلات الغنائية: "فيها شبهة حرمانية.. ومرضي كان رسالة"

مطرب شاب يعتزل الحفلات الغنائية: "فيها شبهة حرمانية.. ومرضي كان رسالة"

قرر المطرب الشاب محمد عبد العال، الشهير بـ"مادو"، اعتزال إقامة الحفلات الغنائية، والابتعاد عن اتخاذ الغناء كمصدر رزق له، ولكن كـ"مجرد هواية".
عمر الشريف في لقاء قديم: "فلوس التمثيل حرام.. أنا مجرد بحفظ كلمتين"

عمر الشريف في لقاء قديم: "فلوس التمثيل حرام.. أنا مجرد بحفظ كلمتين"

صرح الفنان الراحل عمر الشريف، باعتقاده أن فلوس التمثيل "حرام" نظرًا لأنها غير مستحقة.
صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

علقت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على احتفال لاعبنا المصري محمد صلاح بهدفه في شباك نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في بطولة البريميرليج