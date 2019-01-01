"رغم قسوته عليهم".. نجوم لبنان ينعون "شرطي المشاهير" راغد قيس

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، بعد التأكد من خبر وفاة الصحفي اللبناني الشاب راغد قيس، من المقربين له، والذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة صحية.

وعانى "قيس" الذي اهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين وتناولها بشكل ساخر، مؤخرا من "أزمة صحية خطيرة" انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته، بحسب مقربين من "شرطي المشاهير".

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "قيس"، صاحب حساب "شرطة المشاهير" والذي ذاع صيته كثيرا عبر "إنستجرام".

ونعت الفنانة اللبنانية إليسا "قيس"، معبرة عن حزنها على "تويتر" لوفاته وهو في سن صغيرة، وقالت: "كانت تعليقاته قاسية بحقي ولكننا نحنى أمام الموت ونصلي لروحه الله يصبر أهله".

كتير زعلت لما سمعت بخبر وفاة راغد قيس، صاحب حساب شرطة المشاهير. الله يرحمو راح بعمر كتير زغير. ما كنت بعرفو شخصيا ومرات كانت تعليقاتو قاسية بحقي، بس مننحني قدام الموت ومنصلي لروحو. الله يصبّر أهلو — Elissa (@elissakh) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وقالت المطربة اللبنانية ديانا حداد: "الله يرحمك يا راغد.. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك"، كما نعى الممثل السوري تيم حسن كاتبا: "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك.. البقاء لله".

الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك ..البقاء لله #راغد_قيس pic.twitter.com/J6Fd3mo12M — تيم حسن TIM HASSAN (@actortaim) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

واستطاع "قيس" جذب أكثر من مليون متابع لحسابه "شرطة المشاهير" وذلك عبر نشر أكثر من 5 آلاف مدونة جميعها تهتم بالفن والفنانين العرب، وتنتقد أخبارهم بطريقة ساخرة وضاحكة، بينما جذبت صفحته على "تويتر" أكثر من 50 ألف متابع.

صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله

اسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته



الغريب انه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة!!هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض pic.twitter.com/udx8jmzgBO — Balqees (@BalqeesFathi) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

ودائما ما سببت انتقادات قيس اللاذعة جدلا بين الفنانين والمتابعين على حد السواء، وكان من أشهرها وصفه للإطلالة التي ظهرت بها المطربة المغربية دنيا بطمة بـ"السجادة الحمراء" الأمر الذي ردت عليه الأخيرة بشن هجوم لفظي حاد ضده.

الله يرحمك يا راغد ..

عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك ..

بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام اكتر من هالمكان .. ????

الله يرحمك #راغد_قيس pic.twitter.com/5pw0YxOlLu — Diana Haddad ديانا حداد (@DianaHaddad) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

وربط بعض المتابعين لراغد قيس بين وفاته والوفاة المفاجئة لصديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة، منذ أشهر، الأمر الذي سبب صدمة أيضا لجمهورها، حيث قالت الفنانة الإماراتية بلقيس عن ذلك: "صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته، الغريب أنه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة، هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض".