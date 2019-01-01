"رغم قسوته عليهم".. نجوم لبنان ينعون "شرطي المشاهير" راغد قيس

وقالت المطربة اللبنانية ديانا حداد: "الله يرحمك يا راغد.. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك"، كما نعى الممثل السوري تيم حسن كاتبا: "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك.. البقاء لله".
واستطاع "قيس" جذب أكثر من مليون متابع لحسابه "شرطة المشاهير" وذلك عبر نشر أكثر من 5 آلاف مدونة جميعها تهتم بالفن والفنانين العرب، وتنتقد أخبارهم بطريقة ساخرة وضاحكة، بينما جذبت صفحته على "تويتر" أكثر من 50 ألف متابع.
صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله اسأل الله ان يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته
ودائما ما سببت انتقادات قيس اللاذعة جدلا بين الفنانين والمتابعين على حد السواء، وكان من أشهرها وصفه للإطلالة التي ظهرت بها المطربة المغربية دنيا بطمة بـ"السجادة الحمراء" الأمر الذي ردت عليه الأخيرة بشن هجوم لفظي حاد ضده.
الله يرحمك يا راغد .. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك .. بس بتعرف يا خيي رحت على مطرح في أمان وفي محبة وفي سلام اكتر من هالمكان .. ???? الله يرحمك #راغد_قيسpic.twitter.com/5pw0YxOlLu
وربط بعض المتابعين لراغد قيس بين وفاته والوفاة المفاجئة لصديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة، منذ أشهر، الأمر الذي سبب صدمة أيضا لجمهورها، حيث قالت الفنانة الإماراتية بلقيس عن ذلك: "صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته، الغريب أنه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة، هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض".
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