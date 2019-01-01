"رغم قسوته عليهم".. نجوم لبنان ينعون "شرطي المشاهير" راغد قيس

07:11 م | الإثنين 29 أبريل 2019
شرطي المشاهير

شرطي المشاهير

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

صلاح عبدالله ملك "المزاح العائلي" على إنستجرام: "كفاية بشوفك في البيت"

صلاح عبدالله ملك "المزاح العائلي" على إنستجرام: "كفاية بشوفك في البيت"

عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع"

عطل مفاجئ يضرب "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتس آب": "كله واقع"

بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. "إنستجرام" يغلق حساب "سليماني"

بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.. "إنستجرام" يغلق حساب "سليماني"

"القائمة البذيئة".. حيلة جديدة من الهاكرز لاختراق حسابات إنستجرام

"القائمة البذيئة".. حيلة جديدة من الهاكرز لاختراق حسابات إنستجرام

صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني، بعد التأكد من خبر وفاة الصحفي اللبناني الشاب راغد قيس، من المقربين له، والذي اشتهر بنقده الفني على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أزمة صحية.

وعانى "قيس" الذي اهتم بتتبع أخبار الفن والفنانين وتناولها بشكل ساخر، مؤخرا من "أزمة صحية خطيرة" انتهت بسكتة قلبية، أفضت إلى وفاته، بحسب مقربين من "شرطي المشاهير".

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "قيس"، صاحب حساب "شرطة المشاهير" والذي ذاع صيته كثيرا عبر "إنستجرام".

ونعت الفنانة اللبنانية إليسا "قيس"، معبرة عن حزنها على "تويتر" لوفاته وهو في سن صغيرة، وقالت: "كانت تعليقاته قاسية بحقي ولكننا نحنى أمام الموت ونصلي لروحه الله يصبر أهله".

وقالت المطربة اللبنانية ديانا حداد: "الله يرحمك يا راغد.. عرفتك عن بعد وكنت إنسان مهذب بأخلاقك وطيب بإنسانيتك"، كما نعى الممثل السوري تيم حسن كاتبا: "الله يرحمك ويصبر أهلك تعازي لأسرتك وأحبابك.. البقاء لله".

واستطاع "قيس" جذب أكثر من مليون متابع لحسابه "شرطة المشاهير" وذلك عبر نشر أكثر من 5 آلاف مدونة جميعها تهتم بالفن والفنانين العرب، وتنتقد أخبارهم بطريقة ساخرة وضاحكة، بينما جذبت صفحته على "تويتر" أكثر من 50 ألف متابع.

ودائما ما سببت انتقادات قيس اللاذعة جدلا بين الفنانين والمتابعين على حد السواء، وكان من أشهرها وصفه للإطلالة التي ظهرت بها المطربة المغربية دنيا بطمة بـ"السجادة الحمراء" الأمر الذي ردت عليه الأخيرة بشن هجوم لفظي حاد ضده.

وربط بعض المتابعين لراغد قيس بين وفاته والوفاة المفاجئة لصديقته الفنانة الساخرة أمل حمادة، منذ أشهر، الأمر الذي سبب صدمة أيضا لجمهورها، حيث قالت الفنانة الإماراتية بلقيس عن ذلك: "صاحب حساب شرطة المشاهير راغد قيس في ذمة الله، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وعن سيئاته، الغريب أنه وأمل حمادة أسسا الحساب وتوفيا بفترة متقاربة، هي مشيئة الله واللهم لا اعتراض". 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

معجزة "النار المقدسة" في سبت النور.. تحدث من 913 عاما

معجزة "النار المقدسة" في سبت النور.. تحدث من 913 عاما

ترتبط ما يعتقد المسيحيون بأنه معجزة "النار المقدسة" أو "النور المقدس" الذي يخرج بحسب اعتقادهم من قبر المسيح داخل كنيسة القيامة
سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

تعتبر السيارات "اللامبورجيني" من أغلى السيارات حول العالم، التي تتميز بقوتها ومتانتها بين سيارات العالم المختلفة.
مطرب شاب يعتزل الحفلات الغنائية: "فيها شبهة حرمانية.. ومرضي كان رسالة"

مطرب شاب يعتزل الحفلات الغنائية: "فيها شبهة حرمانية.. ومرضي كان رسالة"

قرر المطرب الشاب محمد عبد العال، الشهير بـ"مادو"، اعتزال إقامة الحفلات الغنائية، والابتعاد عن اتخاذ الغناء كمصدر رزق له، ولكن كـ"مجرد هواية".
عمر الشريف في لقاء قديم: "فلوس التمثيل حرام.. أنا مجرد بحفظ كلمتين"

عمر الشريف في لقاء قديم: "فلوس التمثيل حرام.. أنا مجرد بحفظ كلمتين"

صرح الفنان الراحل عمر الشريف، باعتقاده أن فلوس التمثيل "حرام" نظرًا لأنها غير مستحقة.
صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

علقت صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على احتفال لاعبنا المصري محمد صلاح بهدفه في شباك نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في بطولة البريميرليج