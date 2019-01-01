"أول يوم في البعد".. هكذا يشوق عمرو دياب الجمهور لألبوماته

06:42 م | الإثنين 29 أبريل 2019
عمرو دياب

عمرو دياب

كتب: رحاب عبدالراضي

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اتبع الفنان عمرو دياب، خلال حفله أمس بالجامعة البريطانية في الشروق، بحضور جماهيري، وذلك في إطار احتفالات عيدي الربيع والنسيم، أسلوب التشويق للجمهور لانتظار أغنيته الجديدة.

وقدم دياب في الحفل جزء من أغنيته الجديدة "أول يوم في البعد"، رافضا تكلمتها معلنا عن طرحها في ألبومه المقبل.

وليست المرة الأولى التي يشوق فيها الهضبة جمهوره لأغانيه، حيث يعتمد على تقديم بعض الأغاني الجديدة التي لم يطرحها بعد، من باب تشويق جمهوره الذي يحرص على حضور معظم الحفلات التي يقيمها، والذين ينشرون مقاطع من الأغاني عبر صفحات "السوشيال ميديا"، مبدين إعجابهم بأداء عمرو دياب، وإبداعه في الأغاني على المسرح في جميع أغانيه.

ففي حفله بجامعة أكتوبر منذ عدة أشهر أطلق الهضبة أغنيته الجديدة "كترت مواضيعك".

واتبع "الهضبة" نفس أسلوب التشويق للترويج لـ"كل حياتي" من خلال حفلاته، التي يغني فيها أغنية من أغاني الألبوم، فخلال حفله بالجونة غنى "دياب" أغنية "قالك ندم"، واحدة من أغنيات ألبومه الأخير "كل حياتي".

وغنى "الهضبة" خلال حفله في الساحل الشمالي "يتعلموا" قبل طرح ألبومه الأخير "كل حياتي".

وفي حفله باليونان، بدأ "دياب" التشويق لألبومه الأخير من خلال حفلاته، فقدم أغنية "لو اتساب وانت مغرور"، قبل طرحهما عبر موقع "يوتيوب".

 

 

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