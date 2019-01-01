"من يتابعك".. أداة جديدة تتيح لك معرفة المواقع التي تنتهك خصوصيتك

طرحت شركة "في بي إن مونيتور" أداة باسم Who’s watching you والمعروفة بـ"من يتابعك"، تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وجوجل وإنستجرام، وذلك بالاعتماد على دراسات مكثفة استندت إلى البحث في آليات عمل الكثير من المواقع.

وتتيح الأداة معرفة الطريقة التي تتعامل معها شبكات التواصل وخدمات الإنترنت مع الخصوصية، مثل "الوصول إلى الرسائل" و"معلومات الجهاز واستخداماته"، وإظهار المواقع التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، وتتبع بعض التطبيقات لمستوى شحن البطارية وشبكات الـ"واي فاي" القريبة، والتسجيلات الصوتية لعمليات البحث، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقالت جايا بولات، خبيرة الأمن التي تعمل على تطوير أداة "Who’s watching you"، إن المشكلة مع مواقع التواصل وشركات الإنترنت تكمن في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين، حيث ينصح دائما بضرورة قراءة سياسة الخصوصية لوقف انتهاكاتها.