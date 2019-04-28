فيديو| حسام حبيب يتمايل على ألحان أغنية زوجته.. ومعجبون: "أيوة ع الحب"

في مشهد نال إعجاب كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المطرب حسام حبيب وهو يتمايل على ألحان أغنية زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال إحدى حفلاتها في السعودية.

وظهر "حبيب"، خلال مقطع فيديو الذي تم تداوله عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وهو يردد كلمات أغنية ألبومها الأخير ويرقص على أنغام أغنية "حبة جنة"، وهو ما أثار إعجاب الجمهور حول رد فعله مع كل أغنية.

البعض أبدى إعجابه بالأغنية وتفاعله معها وظهور الحب عليه، وعلق كثيرين: "عرف معاها حلاوة الدنيا وعرفت معاه الدنيا"، "أيوة يا حسام على الحب".

فيما انتقد البعض احتفاء "سوشيال ميديا" بحسام حبيب في كل مرة يظهر فيها مع زوجته، خاصة عند ظهوره معها في جلسة التحقيق الخاصة بها، وأيضا في هذا الحفل، ليرد عليهم أحد المتابعين كاتبا: "واحد بيحب مراته وفرحان بنجاحها هيا الناس حشرية ليه كده، ولا عشان الغيظ منهم عشان بيحبوا بعض بجد".

يذكر أن شيرين عبدالوهاب خضعت للتحقيق مؤخرا، بسبب واقعة "حفل البحرين"، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة التحقيق معها بنقابة المهن التمثيلية.

وأحيت شيرين عبدالوهاب، أول أمس السبت، حفلها الأول بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور جماهيري كبير.