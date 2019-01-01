من بوابة النجم الساحلي.. كهربا يعود إلى التسجيل بعد غياب أكثر من شهرين

تقدم اللاعب محمود كهربا، لفريقه الزمالك، على حساب النجم الساحلي، بهدف أحرزه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

ويتواجه الفريقان على ملعب برج العرب، في مباراة تقام ضمن مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

هدف "كهربا"، يعد بمثابة العودة إلى التسجيل، بعد غياب لفترة دامت 12 مباراة متتالية، فشل في التسجيل خلالها.

ويُعد آخر أهداف "كهربا" مع الزمالك هذا الموسم، في الـ17 من فبراير 2019، في مواجهة الأبيض مع فريق إنبي، والتي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وفي تلك المباراة، نجح الزمالك في الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، أحرز كهربا هدف فريقه الثاني في الدقيقة 47.