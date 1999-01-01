"الفوز خارج الأرض" غير موجود في قاموس مواجهات الزمالك والنجم الساحلي

يواجه فريق نادي الزمالك، نظيره النجم الساحلي التونسي، في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات ذهاب نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

الفريقان التقيا من قبل في 6 مناسبات، في البطولات الأفريقية، إلا أن جميع المواجهات لم تشهد فوز أحد الفريقين خارج الأرض، كما أن الزمالك لم يتمكن من تخطي النجم ولا مرة في الأدوار الإقصائية.

كأس الاتحاد الإفريقي 1999

الفريقان تقابلا في نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي 1999، حيث أقيم لقاء الذهاب في سوسة معقل فريق النجم الساحلي، الذي نجح في استغلال عامل الأرض والجمهور، ونجح في الفوز بهدفين نظيفين.

وفي لقاء العودة الذي أقيم في استاد القاهرة، نجح الزمالك في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، إلا أن النجم نجح في التأهل إلى النهائي بعامل الهدف خارج الأرض.

دوري أبطال أفريقيا 2005

في تلك النسخة التقى الفريقان مرتين في دور المجموعات، حيث تواجها معًا في الجولة الثانية من المجموعات على ستاد القاهرة، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، وتعد تلك هي النتيجة الأفضل للنجم أمام الزمالك على أرضه.

لقاء العودة كان في الجولة السادسة من المجموعة، ليفوز النجم بهدفين مقابل هدف وحيد، ليصعد الفريق التونسي كأول للمجموعة ويصعد الزمالك ثانيًا.

كأس الكونفيدرالية 2015

في مباراة شبيهة بمباراة اليوم، التقى الفريقان في نصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015، لتقام مباراة الذهاب على ملعب النجم، الذي سحق الفريق الأبيض بخماسية مقابل هدف وحيد.

مباراة العودة على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، شهدت ظهورًا مشرفًا لـ"الأبيض"، بعد أن نجح في الفوز بـ3 أهداف نظيفة، وكان على بعد هدف وحيد من تحقيق الريمونتادا والتأهل.

وتأمل جماهير "الأبيض"، في أن ينجح فريقهم باستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة مطمئنة اليوم، قبل لقاء العودة في تونس.

كما يأمل الزمالك، في تحقيق أول عبور على حساب النجم الساحلي في الأدوار الإقصائية، من بوابة نصف نهائي الكونفيدرالية 2019.