تفاصيل الحادث الذي جعل "النجم" يطلب دقيقة حداد قبل مباراة الزمالك

08:07 م | الأحد 28 أبريل 2019
النجم الساحلي

النجم الساحلي

كتب: الوطن

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أبدى فريق النجم الساحلي التونسي رغبة في الوقوف دقيقة حداد، قبل مباراة الزمالك اليوم، على ملعب برج العرب، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، بحضور 30 ألف مشجع.

وبعدما طلب رئيس النادي التونسي رضا شرف الدين، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هذا الأمر، أعلنت الصفحة الرسمية للنجم الساحلي على فيس بوك، أن "كاف" وافق على طلبهم.

وفسر رئيس النادي في الفيديو أن سبب الدقيقة حداد هو الحادث الأليم، الذي شهدته منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد بتونس، وخلف ذلك العديد من الضحايا والمصابين، حيث توفيت 15 سيدة وإصابة 20 آخريات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز التفاصيل عن الحادث الأليم الذي طلب بسببه فريق النجم الساحلي وقوف دقيقة حداد قبل مباراة الزمالك مساء اليوم.

شهدت منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد  بتونس فجر السبت، حادث سير مروع، مات على أثره 12 شخصا، بينهم 7 نساء عاملات في الحقول.

خلف هذا الحادث مأساة سلطت الضوء على الأوضاع المتردية لهؤلاء العاملات، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة في تونس، شكري نفتي، أنه لقى 12 شخصا، بينهم 7 نساء و5 رجال، مصرعهم بسبب الحادث، بالإضافة إلى 21 جريحا.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني معز تريعة، إنه نتج الحادث نتيجة صدام بين شاحنة صغيرة تحمل دواجن وأخرى تقل عاملات في الأراضي الزراعية كن في طريقهن إلى مكان عملهن.

جرى نقل الجرحى إلى مستشفيات في سيدي بوزيد وصفاقس شرقي البلاد، أما القتلى، الذين من بينهم سائقا الشاحنتين، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة.

وأبدى كثير من التونسيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجهم على الصعوبات التي تواجه العاملات في المجال الزراعي أثناء نقلهن إلى مواقع عملهم، إذ إنه يتم تكديسهن في شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى القيام بالكثير من الأعمال اليدوية في الحقول الزراعية ويقبلن بأجور متدنية.

وبجانب الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث الأليم، قررت إدارة نادي النجم الساحلي، تخصيص إيراد مباراة الإياب أمام الزمالك، والتي ستقام بسوسة يوم 5 من شهر مايو المقبل، لأهالي الضحايا.

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