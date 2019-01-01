بعد "انقسامها نصفين".. فنانون مصريون امتلكوا وقادوا سيارة لامبورجيني

08:29 م | الأحد 28 أبريل 2019
محمد رمضان وسيارة "لامبورجيني"

محمد رمضان وسيارة "لامبورجيني"

كتب: رامي مصطفى

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على طريق السويس.. انقسام سيارة لامبورجيني نصفين بسبب "السرعة الزائدة"

على طريق السويس.. انقسام سيارة لامبورجيني نصفين بسبب "السرعة الزائدة"

في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الأحد، وقع حادث مروع على طريق السويس، نتج عنه انقسام سيارة "لامبورجيني هوراكان"، بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدامه بالجزيرة الوسطى، ما أدى إلى انقسامها وتحطمها بالكامل.

على طريق السويس.. انقسام سيارة لامبورجيني نصفين بسبب "السرعة الزائدة" 

وتعد لامبورجيني، من أشهر وأغلى السيارات في العالم، ما يجعل عددًا من النجوم يحرصون على اقتناءها، أو قضاء بعض الوقت في قيادتها.

ونستعرض لكم أبرز الفنانين المصريين الذين قادوا سيارة لامبورجيني:

عمرو دياب

في الرابع عشر من يناير الماضي، نشر الفنان عمرو دياب صورة له عبر "انستجرام"، أثناء اختباره لسيارة  لامبورجيني "أوروس".

وعلق "دياب" على الصورة: "اختبار قيادة فريد من نوعه" .

محمد رمضان

يعد الفنان الشاب محمد رمضان، واحدًا من أكثر الفنانين مشاركة لصوره، رفقة سياراته الفارهة.

وتعد واحدة من السيارات التي اقتناها رمضان، هي سيارة لامبورجينى من طراز "أفنتادور".

حسين فهمي

ظهر الفنان حسين فهمي، في مقطع فيديو انتشر له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود سيارة لامبورجيني، في شوارع الإمارات.

وبدا على "فهمي" الإعجاب والسعادة الكبيريين، بما تمتلكه السيارة من سرعة وانسيابية كبيرة.

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