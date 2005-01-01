نتائج ثقيلة.. محصلة مشاركات الزمالك في "نصف النهائي" بالألفية الجديدة

يترقب الجمهور عقارب ساعاتهم، متعجلين وصولها إلى التاسعة مساء، حيث يتأهبون لمتابعة المواجهة الساخنة بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب، في إطار مباريات ذهاب نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية.

الفريق الأبيض، بالرغم من كونه واحدًا من كبار القارة السمراء، وحاصل على 5 بطولات من دوري أبطال أفريقيا، إلا أن ظهوره أفريقيا كان باهتًا خلال الألفية الثانية، حيث تعود آخر بطولاته إلى عام 2002.

وقبل مواجهة نصف النهائي بين الزمالك والنجم الليلة، نستعرض لكم مشاركات "الأبيض" في الدور نصف النهائي منذ بداية الألفية:

دوري الأبطال 2002

تأهل فريق نادي الزمالك، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002، كأول ومجموعته، التي ضمت وقتها، أسيك أبيدجان والترجي وكوستا دو سول.

وفي الدور نصف النهائي، تقابل الأبيض مع نظيره مازيمبي الكونغولي، ليتعادل على ملعب الأخير إيجابيًا بهدف لكلًا منهما، ويفوز إيابًا على ستاد القاهرة بهدفين مقابل لا شئ.

دوري الأبطال 2005

وفي البطولة نفسها عام 2005، تأهل الزمالك من مجموعته ثانيًا، بعد النجم الساحلي "أول مجموعته".

منافس الزمالك في نصف النهائي كان غريمه التقليدي النادي الأهلي، حيث نجح الأخير في الفوز على الأبيض ذهابًا وإيابًا، بمجموع 4-1 في اللقائين.

كأس الكونفيدرالية 2015

الزمالك تأهل من مجموعته في كأس الكونفيدرالية 2015 كأول، برصيد 15 نقطة، جمعهم من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة.

وواجه الفريق الأبيض، النجم الساحلي في نصف النهائي، ليخسر بهزيمة ساحقة في سوسة، معقل الفريق التونسي بـ5 أهداف مقابل هدف.

مباراة العودة شهدت ظهورًا مشرفًا للأبيض، بعد أن نجح في الفوز بـ3 أهداف نظيفة، وكان على بعد هدف وحيد من تحقيق الريمونتادا والتأهل.

دوري الأبطال 2016

بعدها بعام، نجح الزمالك في الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليلاقي فريق الوداد الرياضي المغربي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز ساحق للأبيض برباعية نظيفة، فيما انتهت مباراة الإياب بفوز الفريق المغربي بـ5 أهداف مقابل هدفين.

وصعد الزمالك إلى النهائي ليلاقي فريق صن داونز، ليخسر اللقب بعد أن انهزم في مجموع اللقائين 3-1.