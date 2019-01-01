سر انقسام سيارات "لامبورجيني" إلى نصفين عند تعرضها للحوادث

انقسمت سيارة "لامبورجيني هوراكان" إلى نصفين بعد انقلابها على طريق السويس بسبب السرعة الزائدة، وخرج قائدها سالمًا دون إصابات.

وتعتبر السيارة الإيطالية من السيارات السوبر رياضية، التي تبلغ سرعتها القصوى 324 كيلو متر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك مكون من 20 أسطوانة تبلغ سعته 5.2 لتر، يعمل بقوة 602 حصان، وبالرغم من تلك القوة والمتانة التي تمتلكها "هوراكان" إلا أن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبدوا دهشتهم من كيفية انقسام سيارة من نوع "اللامبورجيني" بتلك السهولة.

وذكر موقع مجلة "core 77" الأمريكية، في فيديو توضيحي عن طريقة تصنيع السيارة، أن انشطارها إلى نصفين يعتبر من عوامل السلامة، حيث إنها صُنعت بتلك الطريقة حتى إذا تعرض قائدها لحادث يتمكن من الخروج منها بشكل آمن.

وأضاف الموقع أن السيارة صنعت من قمرتين، وذلك لضمان أمان الراكبين، حيث تنقسم السيارة إلى نصفين حال تعرضها لأي حادث.

إنتاج هياكل السيارات يتم داخل مصانع سيارات الـ "لامبروجيني" عن طريق ماكينات آلية، يتم إعدادها من قِبل المهندسين، حيث توضع داخلها المواد التصنيعية لهيكل السيارة، وتوضع على شكل طبقات داخل الهيكل قبل أن معالجة الهيكل في ضغط هائل في مكان مخصص لذلك معروف باسم "Auto grave".