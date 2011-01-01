"وزنها 12 طن".. إيرانية تدخل موسوعة جينيس في جر الشاحنات

قررت سيدة إيرانية اقتحام مجال لأرقام القياسية في مجال نختلف ومميز ويعد صعبا وشاقا على السيدات، إلا إنها أثبتت جدارتها فيه.

وسجلت "جيتي موسوي" البالغة من العمر 43 عاما، رقما قياسيا في مجال "جر الشاحنات"، بعدما جرت شاحنه وزنها 12 طن و380 كيلوجرام.

وبلغت المسافة التي جرت فيها "جيتي" الشاحنة 30 متر، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الرقم السابق المسجل في جر الشاحنات كان من نصيب "جيتي" أيضا، حيث بلغ وزن الشاحنة التي جرتها 12 طن و270 كيلوجرام، محطمة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 11 طن و350 كيلوجرام، الذي حصلت عليه سيدة أسترالية في عام 2011.