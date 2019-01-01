الخارجية الأمريكية تحتفل برامي مالك: ضمن أكثر الشخصيات تأثيرا في 2019

02:14 م | الأحد 28 أبريل 2019
رامى مالك

رامى مالك

كتب: الوطن

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هنأت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" النجم العالمي رامي مالك ذو الأصول المصرية بفوزه بجائزة الأوسكار لعام 2019، وتصدره قائمة الـ 100 شخص الأكثر تأثيرًا لهذا العام.

وكتبت "الخارجية" الأمريكية في تغريدة لها: "بينما نحتفل بمساهمات الأمريكيين العرب في العديد من المجالات، نحيي رامي مالك الفائز بجائزة أوسكار 2019 لأفضل ممثل، مما جعله أول فائز عربي أمريكي بجائزة الأوسكار".

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة أخرى: "تم إدراج الممثل البالغ من العمر 37 عامًا، المولود في لوس أنجلوس لأبوين مهاجرين مصريين، ضمن قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في 2019، ونتطلع إلى معرفة من سيكون العربي الأمريكي القادم الذي سيفوز بجائزة الأوسكار".

وكان الممثل العالمي رامي مالك أول عربي يفوز بجائزة الأوسكار في دورتها الـ 91 في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية "بوهيميان رابسودي"، وبعد شهرين من حصوله على الجائزة اختارته مجلة "التايم" ضمن أكثر 100 شخص مؤثر حول العالم.   

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