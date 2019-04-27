بـ"صندوق خشبي".. "زوكربيرج" يساعد زوجته في الحصول على نوم هادئ

12:48 م | الأحد 28 أبريل 2019
بـ"صندوق النوم".. "زوكربيرج" يساعد زوجته في الحصول على نوم هادئ

بـ"صندوق النوم".. "زوكربيرج" يساعد زوجته في الحصول على نوم هادئ

كتب: لمياء محمود

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للتعبير عن امتنانه لجهود زوجته وحرصها على أطفالهما، نشر  "زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة "فيس بوك" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" صورة لـ"صندوق" خشبي بأسفلة ضوء خافت وبجانبه قلم.

و قال "مارك" تعقيبا على الصورة إن الأمومة صعبة، حيث تواجه "بريشيلا" زوجته صعوبة في النوم طوال الليل، ودائما تستقيظ وتتحقق الوقت على هاتفها لمعرفة ما إذا كان الأطفال سيستيقظون قريبا، وبعد النظر إلى الساعة تكتشف أن الوقت لا يزال باكرا ولكنها لا تستطيع العودة إلى النوم مرة أخرى.

وأضاف "مارك": "عملت على بناء ما سميته (صندوق النوم)، وهو صندوق موضوع على منضدة بجوار السرير، وبين الساعة 6 إلى 7 صباحا يصدر صوتا خافتا للغاية ومرئيا في نفس الوقت لتنبيهنا بأنه حان الوقت لإحضار الأطفال، ولكنه خافت لكي لا يسبب لها إزعاج أو يوقظها من النوم".

ولأنه لا يظهر الوقت إذا استقيظت "بريشيلا" في منتصف الليل ، فهي ستعود إلى النوم بهدوء دون أن تقلق من شيء.واستكمل مارك قائلا : حتى آلان الفكرة ناجحة للغاية بشكل أفضل مما توقعت ، ويمكنها النوم طوال الليل، وكمهندس يعد بناء جهاز لمساعدة شريكة حياتي لتحصل على نوم هاديء، أحد أفضل الطرق التي يمكنني التفكير فيها للتعبير لها عن حبي وامتناني.

وقال "مارك" إن مجموعة من أصدقائه أخبروه إنهم يريدون صندوق مثل الذي بناه، وهو يفكر حاليا في صنع مزيد من صناديق النوم للناس.

 

 

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