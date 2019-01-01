"OPPO" تصدر هاتفا جديدا يتحدى "سامسونج"

11:25 ص | الأحد 28 أبريل 2019
بمييزات لا تتوفر فى الكثير من الهواتف "OPPO" تتحدى "سامسونج"

بمييزات لا تتوفر فى الكثير من الهواتف "OPPO" تتحدى "سامسونج"

كتب: الوطن

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في إطار المنافسة الشديد بين شركات الهواتف المحمولة حول العالم، وحرص المستخدمين على اقتناء هواتف ذكية تجمع بين ثناياها العديد من المميزات وبأسعار مناسبة، طرحت شركة OPPO" هاتف "Reno 10x Zoom" بمواصفات تجعله واحدا من أفضل الهواتف ومنافس لأجهزة "S10" الحديثة من "سامسونج".

ويتميز الهاتف الجديد بكاميرا أمامية 16 ميجا بيكسل مخفية داخل الهيكل تخرج منه بآلية فريدة لم تستعمل في أي هاتف ذكي، نظراً لكونها مزودة بحساسات تجعلها تختفي بسرعة داخل الهاتف في حال وقوعه كي لا تتعرض للكسر، بحسب "روسيا اليوم".

وتأتي الكاميرا الأساسية بعدسات ثلاثية بدقة 48+13+8 ميجا بيكسل، وبقدرات تجعلها أفضل كاميرات للهواتف في العالم، لقدرتها على التقاط صور عالية الجودة وبألوان زاهية ليلاً، وفيديوهات بدقة "4K"، وتوثيق 60 لقطة في الثانية، فضلا عن قدرتها على تقريب الصورة بمعدل "X10".

كما ذودت "OPPO" هاتفها الجديد بشاشة "OLED" عالية الدقة، بحواف رقيقة جدا، لتنافس بها شاشات هواتف "S10" من "سامسونج"، ومعالج ثماني النوى عالي الأداء، وذاكرة وصول عشوائي8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

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