صور| "صورتك تحت الشمس" تحد جديد يجتاح "تويتر"

يشتهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتدشين حملات وتحديات مختلفة سرعان ما تحقق رواجًا سريعًا على المستوى المحلي والعالمي، فبعد انتشار تحديي "رقصة الكيكي" و"الثلج"، تصدر تحد جديد باسم "Postaselfieundersunchallenge - انشر صورة تحت الشمس" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على المستويين المحلي والدولي، ولاقى التحدي استحسان ومشاركة عدد كبير من رواد الموقع.

وتعتمد فكرة التحدي على تصوير الشخص نفسه أو مع عدد من الأشخاص بطريقة "سيلفي" أسفل الشمس ومن ثم نشرها على موقع "تويتر" والتفاعل مع "الهاشتاج"، الذي أصبح الأكثر تداولا على مستوى العالم، تنشر "الوطن" نماذج منها.