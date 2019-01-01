"الضابط الحنين رزق".. أمريكي خالف المرور فمنحه الشرطي توصيلة ووظيفة

09:25 م | السبت 27 أبريل 2019
الضابط روجر جيملوس

الضابط روجر جيملوس

كتب: مصطفى الصبري

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سعيه لكسب وظيفة جديدة تُحسِّن من حياته، وتحل أزمات كثيرة يعيشها، دفعت شابا أمريكيا إلى استعارة سيارة، وقيادتها بـ"رخصة منتهية"، دون النظر إلى أي عواقب قد تواجهه خلال رحلته نحو تحقيق حلمه، إلا أنها كانت سببا رئيسيا في حصوله على العمل، وكانت "واسطته" خلالها ضابط المرور الذي حرر له مخالفة، دون ان يكون بينهما سابق معرفة.

يوم الأربعاء الماضي، استوقف ضابط شرطة يدعى روجر جيملوس، شابا، يدعى كاشوان بالدوين، في ولاية إلينوي الأمريكية، بسبب أنه يقود سيارته برخصة منتهية، ولكن نهاية الأمر اختلفت جذريا عن البداية تماما.

ويقول الشاب البالغ من العمر 22 عامًا لـ "CNN"، إنه أخبر الضابط أنه استعار هذه السيارة للذهاب إلى مقابلة للتقدم لوظيفة، وليس لديه أي وسيلة أخرى للوصول إلى هناك.

ويضيف الشاب: "اعتقدت أن الأمر انتهى، وخسرت الأمل الأخير في أن أجد عملا، بالإضافة إلى أن السيارة التي لم أكن أملكها حتى، ستُحجز".

واستطرد: "تحدثت مع الضابط بأنني لم أجدد رخصتي لأنني مفصول من عملي، ولا أملك وظيفة، لذا ليس لدي مال لأجددها، وكل ما لدي يكفي للطعام والسكن، وأنا الآن في طريقي للتقدم إلى وظيفة جديدة".

وأكمل: "بدلا من أن يضيع علي فرصة العمل، سحب رخصتي والسيارة، وقرر أن يوصلني بسيارته إلى مقر الوظيفة، ودخل معي إلى المكتب، وشرح للمسؤولين هناك ماذا حدث معي، وسبب تأخري".

واستطرد بالدوين: "بالرغم من أنني تأخرت بضع دقائق، لكنني وصلت، وكنت ممتنًا جدا له، وحصلت على الوظيفة".

وأوضح الضابط: "كان الشاب محترما للغاية عندما سحبت منه الرخصة، وشعرت أنه يريد حقًا الوصول إلى مقابلة العمل هذه".

وأصبح لدى "بالدوين" وظيفة جديدة، ويأمل أن يتمكن من كسب ما يكفي من المال لاستعادة رخصة قيادته والسيارة، حيث أعلن أنه حتى ذلك الحين، سيستقل الحافلة.

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