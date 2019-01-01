"الفكر خانة" تنظم ورشا علمية لتوعية الأطفال بأهم المخاطر البيئية

تزامنًا مع احتفالات يوم الأرض العالمي، ومع دعوة شبكة يوم الأرض، على موقعها، إلى زيادة نشر الوعي والتثقيف البيئي، بالتعاون مع أكثر من 75 ألف منظمة وشريك على مستوى العالم، و192 دولة، نظمت مؤسسة "الفكر خانة" ورشا علمية لتوعية الأطفال والنشء لنشر ثقافة الأعياد العلمية بين الأطفال والمراهقين في مصر، والتعريف بأهم المخاطر البيئية المحيطة بكوكب الأرض مع التركيز على مصر.

هبة محمد، المسؤولة عن المركز الذي تأسس منذ ثلاث سنوات، ويستهدف تقديم دورات تدريبية للأطفال في مجال العلوم والرياضيات، قالت إن الاحتفالية هي الأولى من نوعها في مصر، فمعظم الدورات المقدمة للأطفال، إما تركز على تعليم المهارات الفنية والحسية، أو التعليم المتعلق بالدراسة المنتظمة: "مركزنا هدفه الأساسي هو إخراج طفل مصري قادر على مواكبة التطورات العلمية العالمية، وتهيئة البيئة المناسبة لكي يصبحوا علماء قادرين على منافسة نظرائهم على مستوى العالم، لذا ننظم تلك الاحتفالية".

تبدأ الاحتفالية - التي تستمر ثلاثة أسابيع بواقع يوم أسبوعيا- بتقديم كل المعلومات المتوافرة عن كوكب الأرض، بدءا من جدلية كروية الأرض أواستوائها، ثم التعريف بأهم المخاطر البيئية التي يمكن أن تؤثر على استمرار بعض الكائنات الحية، وأهم الإرشادات التي يجب اتباعها للحفاظ على البيئة خصوصا في مصر، وقالت هبة: "تقديم كل ما سبق يتم من خلال الأنشطة والاستكشات المسرحية والفنية، لأننا نعلم أن بعض المعلومات المقدمة تتميز بالزخم والعمق، فنحاول تبسيطها قدر الإمكان، ويعتبر المسرحيات والألعاب هي أسرع الطرق لتعليم الأطفال، وهو النظام المتبع في دول الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام".

الاهتمام بالاحتفال بشهر العلوم المصري هو السبب الآخر وراء تنظيم فعالية "يوم الأرض" للأطفال، بحسب "هبة": " في مصر بعض الاحتفالات العلمية لا تأخذ حقها منها على سبيل المثال شهر العلوم المصري وهو تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي، ويبدأ من 6 مارس، لذا قررنا التنويه عنه في الاحتفالية الخاصة بنا، لكي يدرك الأطفال أن مصر مواكبة لكل التطورات العلمية".