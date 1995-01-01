"أبو مكة" رجل المستحيل.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح مع ليفربول

08:03 ص | السبت 27 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: كريم عثمان

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تحقيق رقم قياسي يحتاج لمجهود ضخم وعمل دؤوب، الأمر الذي يتبعه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، ليثبت أن الأعمال القياسية ما هي إلا أرقام هشة، تتهاوى جميعًا أمام أقدام الفرعون المصري، خاصة بعد الرقم الذي حققه، أمس، في المباراة الأخيرة رفقة فريقه.

ففي مباراة ليفربول وهدرسفيلد، واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه وضرب الأرقام القياسية مع الفريق الأحمر، حيث تمكن محمد صلاح من أحراز هدفين أمام هدرسفيلد، وصناعة هدف، ليتصدر قائمة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا.

أرقام قياسية لـ"صلاح" في مباراة هدرسفيلد الأخيرة

أصبح الفرعون المصري ثالث لاعب فى تاريخ ليفربول يتمكن من تسجيل 20 هدفا على الأقل فى موسمين متتاليين بمسابقة الدورى الإنجليزى، خلف روبى فاولر فى موسمى (1994-1995) و(1995-1996)، والأوروجوياني لويس سواريز خلال موسمي (2012-2013) و(2013-2014).

كما عادل "أبو مكة" رقم اللاعب السابق تيري هنري أسطورة فرنسا وآرسنال، الذى سجل فى أول أربع مباريات متتالية مع "الجانرز"، يوم الجمعة، فى موسم (2003 - 2004) بمسابقة الدورى الإنجليزى، وذلك بعدما تمكن اللاعب المصري من التسجيل فى المباريات الأربع التى خاضها مع ليفربول الجمعة منذ انضمامه عام 2017، وذلك أمام أرسنال وولفرهامبتون وساوثهامبتون وأمس أمام هيدرسفيلد.

كما وصل صلاح للهدف رقم 68 له مع ليفربول خلال 100 مباراة، ليصبح ثالث لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في أول 100 مباراة، ويأتي بعد الثنائى روجر هنت، وسام رايبولد.

أرقام قياسية حققها صلاح مع ليفربول

محمد صلاح هو أول لاعب من ليفربول يسجل "هاتريك" خارج أرضه في الدوري الممتاز، بعد الهاتريك على بورنموث هذا الموسم، منذ لويس سواريز ضد كارديف سيتي في مارس 2014.

كما أن "صلاح" أصبح أسرع لاعب من ليفربول يصل إلى 40 هدفا في الدوري الممتاز (52 مباراة) فقط.

أول لاعب مصري يصل نهائي دور أبطال أوروبا، بعد خوضه نهائي "الشامبيونز" أمام ريال مدريد العام الماضي.

أصبح أول إفريقي يسجل 10 أهداف في موسم واحد لدوري أبطال أوروبا، متخطيًا سامويل إيتو.

تخطى الفرعون المصري رقم أسطورة "الريدز" وهدافهم التاريخي بالتسجيل في أكثر من 33 مباراة مختلفة.

أصبح صلاح أكثر لاعب عربي إحرزًا للأهداف بتاريخ دوري الأبطال متفوقًا على جميع النجوم العرب السابقين والحاليين.

محمد صلاح حقق رقما قياسيا بحصوله على جائزة لاعب الشهر في الـ"بريميرليج" 3 مرات، وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي.

بات الجناح المصري أكثر لاعب يسجل أهدافا بالقدم اليسرى في موسم واحد.

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