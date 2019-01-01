صفحة ليفربول تحتفي بـ"يوجا صلاح": حرك شفايفك علشان مش شايفك

03:21 ص | السبت 27 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: عبد الرحمن خالد

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احتفت صفحة نادي ليفربول الرسمية باحتفال لاعبنا المصري محمد صلاح بعد تسجيله هدفين في شباك نادي هدرسفيلد الإنجليزي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة احتفال "صلاح" بهدفه الثاني على طريق "اليوجا" معلقة عليها: "حرك شفايفك علشان مش شايفك".

 

ويتصدر محمد صلاح صدارة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا بعد الهدفين الذي سجلهم في مباراة اليوم، يليه في الترتيب زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني بـ20 هدفا.

وحقق نادي ليفربول الإنجليزي فوزا كبيرا على نادي هدريسفيلد الإنجليزي بخماسية نظيفة، فوزا أعطى الريدز الصدارة المؤقتة برصيد 91 نقطة.

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