"يجلب الثبات للجسم ويهدئ العقل".. معنى احتفال صلاح بهدفه في هيدرسفيلد

11:53 م | الجمعة 26 أبريل 2019
احتفال محمد صلاح بعد هدفه الثاني في مرمى هيدرسفيلد

احتفال محمد صلاح بعد هدفه الثاني في مرمى هيدرسفيلد

كتب: مصطفى الصبري

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تألق النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم، مع فريقه أمام نادي هيدرسفيلد، ضمن منافسات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، وأحرز هدفين، ليحتل صدارة هدافي الدوري برصيد 21 هدفا.

بعدما أحرز صلاح هدفه الثاني، في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، احتفل احتفالا مدهشا، إذ أدى أحد أشكال تمارين اليوجا أمام الجمهور والكاميرات، ما أثار إعجاب المتابعين.

يسمى تمرين اليوجا الذي أداه صلاح اليوم احتفالا بهدفه الثاني، وضع اللوتس، وهو أحد أشهر أشكال التأمل في اليوجا، وفقا لموقع "yogapedia".

أما عن فوائد هذا الوضع، فأهم شيء أنه يجلب الثبات للجسم ويهدئ العقل، إذ يساعد على تدفق الدم إلى البطن، بالإضافة إلى أنه يسمح بإطالة العمود الفقري وإبطاء التنفس.

مستوى وضع اللوتس يُعد من المستويات المتقدمة في تمرينات اليوجا، واسمه باللغة السنسكرتية "Padmasana".

وبهدفي صلاح اليوم في مرمى هيدرسفيلد، يصبح داخل قائمة خاصة في ليفربول، تضم اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً في أكثر من موسم بالدوري توالياً، وفقا لموقع "liverpool echo" البريطاني.

وصار صلاح بهدفيه اليوم، اللاعب الثالث في ليفربول الذي يحقق مثل هذا الإنجاز، بعد روبي فاولر، الذي كسر الرقم في موسمي 1994-1995، 1995-1996، ولويس سواريز الذي سجل الرقم في موسمي 2012-2013، 2013-2014، ما سيجعله ينضم إلى أساطير الريدز في قائمة لامعة.

بالإضافة لقائمة اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً في أكثر من موسم توالياً في ليفربول، تصدر مومو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي منفردا، برصيد 21 هدفا.

وأصبح ليفربول في المركز الأول، بعدد نقاط 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يصارع الريدز على الدوري الإنجليزي، وفريق هيدرسفيلد في المركز العشرين بعدد نقاط 14 نقطة.

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