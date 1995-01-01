صلاح يحرز هدفين في مباراة واحدة لأول مرة منذ 97 يوما

11:14 م | الجمعة 26 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

صلاح يضيف الخامس أمام هيدرسفيلد وينفرد بصدارة الهدافين

صلاح يضيف الخامس أمام هيدرسفيلد وينفرد بصدارة الهدافين

لعبة القط والفأر تشتعل.. ماني يسجل الهدف الرابع ويعادل صلاح مجددا في صدارة الهدافين

لعبة القط والفأر تشتعل.. ماني يسجل الهدف الرابع ويعادل صلاح مجددا في صدارة الهدافين

بالفيديو| صلاح يساهم في هدف رابع لليفربول.. والحكم يلغيه بداعي التسلل

بالفيديو| صلاح يساهم في هدف رابع لليفربول.. والحكم يلغيه بداعي التسلل

بخلاف صدارة الهدافين.. صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه في هيدرسفيلد

بخلاف صدارة الهدافين.. صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه في هيدرسفيلد

انتهت مباراة فريقي ليفربول وهيدرسفيلد، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، بفوز الريدز بـ5 أهداف مقابل لا شيء.

وتصدر النجم المصري جناح ليفربول الإنجليزي صدارة هدافين الدوري الإنجليزي، بإحراز هدفين اليوم في مرمى هيدرسفيلد، ليصبح رصيده 21 هدف خلال الموسم الجاري حتى الآن.

وإحراز صلاح هدفين في نفس المباراة ليس أمرا جديدا على صلاح، ولكنه لم يفعلها منذ حوالي 97 يوم، منذ مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي.

تلك المباراة، فاز فيها ليفربول على كريستل بالاس بنتيجة 4-3، أحرز منهم صلاح هدفين، الأول 46، والثاني في الدقيقة 75.

وبهدفي صلاح اليوم في مرمى هيدرسفيلد، يصبح داخل قائمة خاصة في ليفربول، تضم اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً في أكثر من موسم بالدوري توالياً، وفقا لموقع "liverpool echo" البريطاني.

وصار صلاح بهدفه اليوم، اللاعب الثالث في ليفربول الذي يحقق مثل هذا الإنجاز، بعد روبي فاولر، الذي كسر الرقم في موسمي 1994-1995، 1995-1996، ولويس سواريز الذي سجل الرقم في موسمي 2012-2013، 2013-2014، ما سيجعله ينضم إلى أساطير الريدز في قائمة لامعة.

وأصبح ليفربول في المركز الأول، بعدد نقاط 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يصارع الريدز على الدوري الإنجليزي، وظل فريق هيدرسفيلد في المركز العشرين بعدد نقاط 14 نقطة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الوجه الآخر لشريف مدكور.. "مغسل موتى" من 29 سنة: "ياما شيلت جثث"

الوجه الآخر لشريف مدكور.. "مغسل موتى" من 29 سنة: "ياما شيلت جثث"

أصيب الإعلامي الشهير شريف مدكور بورم في القاولون، ونرصد لكم الوجه الآخر في حياة شريف مدكور.
بالفيديو| حيلة ذكية لمراسلة الأشخاص على واتساب دون تسجيل أرقامهم

بالفيديو| حيلة ذكية لمراسلة الأشخاص على واتساب دون تسجيل أرقامهم

يمكنك مراسلة أشخاص عبر تطبيق "واتساب" الشهير دون أن تحتاج إلى تسجيل أرقامهم.
أنجبت 44 طفلا.. "مريم نباتانزي" المرأة الأكثر خصوبة على الأرض

أنجبت 44 طفلا.. "مريم نباتانزي" المرأة الأكثر خصوبة على الأرض

أنجبت سيدة من أوغندا 44 طفلا، ما جعلها تحصل على لقب المرأة الأكثر خصوبة في العالم.
حارس مايكل جاكسون يكشف حقائق اتهام "ملك البوب" بالتحرش

حارس مايكل جاكسون يكشف حقائق اتهام "ملك البوب" بالتحرش

قرر مات فيدز، الحارس الشخصي لمايكل جاكسون، أن يكشف حقيقة تهم التحرش الجنسي بالأطفال التي تلاحق نجم البوب الراحل.
"بغبغان" يحذر تجار المخدرات من وصول الشرطة.. "الناضورجي اتمسك"

"بغبغان" يحذر تجار المخدرات من وصول الشرطة.. "الناضورجي اتمسك"

درّب تجار برازيليون ببغاء لتنبيهم حال وصول الشرطة لأماكنهم