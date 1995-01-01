صلاح يحرز هدفين في مباراة واحدة لأول مرة منذ 97 يوما

انتهت مباراة فريقي ليفربول وهيدرسفيلد، التي أقيمت مساء اليوم، ضمن مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، بفوز الريدز بـ5 أهداف مقابل لا شيء.

وتصدر النجم المصري جناح ليفربول الإنجليزي صدارة هدافين الدوري الإنجليزي، بإحراز هدفين اليوم في مرمى هيدرسفيلد، ليصبح رصيده 21 هدف خلال الموسم الجاري حتى الآن.

وإحراز صلاح هدفين في نفس المباراة ليس أمرا جديدا على صلاح، ولكنه لم يفعلها منذ حوالي 97 يوم، منذ مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس، ضمن منافسات الأسبوع 23 من الدوري الإنجليزي.

تلك المباراة، فاز فيها ليفربول على كريستل بالاس بنتيجة 4-3، أحرز منهم صلاح هدفين، الأول 46، والثاني في الدقيقة 75.

وبهدفي صلاح اليوم في مرمى هيدرسفيلد، يصبح داخل قائمة خاصة في ليفربول، تضم اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً في أكثر من موسم بالدوري توالياً، وفقا لموقع "liverpool echo" البريطاني.

وصار صلاح بهدفه اليوم، اللاعب الثالث في ليفربول الذي يحقق مثل هذا الإنجاز، بعد روبي فاولر، الذي كسر الرقم في موسمي 1994-1995، 1995-1996، ولويس سواريز الذي سجل الرقم في موسمي 2012-2013، 2013-2014، ما سيجعله ينضم إلى أساطير الريدز في قائمة لامعة.

وأصبح ليفربول في المركز الأول، بعدد نقاط 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يصارع الريدز على الدوري الإنجليزي، وظل فريق هيدرسفيلد في المركز العشرين بعدد نقاط 14 نقطة.