بخلاف صدارة الهدافين.. صلاح يحطم رقما قياسيا جديدا بهدفه في هيدرسفيلد

10:16 م | الجمعة 26 أبريل 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: مصطفى الصبري

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انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وهيدرسفيلد، ضمن مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإنجليزي، بتفوق الريدز بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

أحرز النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، الهدف الثالث لفريقه اليوم، في مرمى هيدرسفيلد، في نهاية الشوط الأول، ليحطم به رقما قياسيا جديدا.

بهدف صلاح اليوم في مرمى هيدرسفيلد، يصبح داخل قائمة خاصة في ليفربول، تضم اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً في أكثر من موسم بالدوري توالياً، وفقا لموقع "liverpool echo" البريطاني.

وصار صلاح بهدفه اليوم، اللاعب الثالث في ليفربول الذي يحقق مثل هذا الإنجاز، بعد روبي فاولر، الذي كسر الرقم في موسمي 1994-1995، 1995-1996، ولويس سواريز الذي سجل الرقم في موسمي 2012-2013، 2013-2014، ما سيجعله ينضم إلى أساطير الريدز في قائمة لامعة.

بالإضافة لقائمة اللاعبين الذين سجلوا 20 هدفاً في أكثر من موسم توالياً في ليفربول، تصدر مومو قائمة هدافي الدوري الإنجليزي منفردا، برصيد 20 هدفا.

وبعد نهاية الشوط الأول، أصبح ليفربول في المركز الأول، بعدد نقاط 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يصارع الريدز على الدوري الإنجليزي، وفريق هيدرسفيلد في المركز العشرين بعدد نقاط 14 نقطة.

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