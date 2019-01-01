ربحا 120 مليون جنيه.. زوجان يجنيان المال من "تساقط الشعر"

بعد أن عانى الاثنان من تساقط الشعر عدة أعوام، قرر الزوجان البحث عن طريقة لمكافحة فقدان الشعر، وبعد أنّ جربا مجموعة كبيرة من المنتجات باهظة الثمن في السوق ولم يحصلا على النتيجة المطلوبة، قررا محاولة التوصل إلى حل لذلك.

أنشأ مات وجيل "ووترمان" مشروعهما الصغير لإنتاج شامبو لعلاج مشكلات الشعر، في محيط متواضع بمنزلهما جنوب مدينة يوركشاير البريطانية، بحسب موقع "24".

ونجح المشروع التجاري خلال الأعوام الماضية، حتى وصل حجم مبيعاتهما من الشامبو إلى نحو 5 ملايين جنيه إسترليني (7 ملايين دولار) أي ما يعادل 120 مليون جنيه مصري في 2019.

وفكر الزوجان في طريقة لتسويق منتجهما، فجمعا كامل مدخراتهما لإنتاج 5 آلاف عبوة وبيعها على أمازون، وفي غضون 3 أشهر فقط، باعا الكمية بالكامل، إذ كان يتم بيع عبوة واحدة كل 30 ثانية على الموقع.

نجاح منتجاتهما التي تضم الشامبو والبلسم ومنتجات العناية بالشعر، يرجع بشكل كبير إلى الدعم الذي حصلا عليه من عملائهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الزوجان.

واعتبر مات أنّ مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة رائعة للترويج للمنتجات، قائلا: "لدينا أكثر من 20 ألف متابع على إنستجرام، نجحنا في بيع مليوني عبوة من خلال الإعلان بنجاح عبر الإنترنت".