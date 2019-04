"وده قرد ولا غوريلا؟".. صورة أثارت حيرة كبيرة وضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم معرفة الموجود بداخلها.

ونشر أحد مستخدمي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تغريدة تحتوي على صورة تضم العديد من الأشياء، بينها غزالة وكائن آخر شبيه بالغوريلا بعنوان "تعرف على اسم شيء من الموجود في الصورة"، ولم يستطع أحد من المستخدمين معرفة حقيقة الصورة ولا ماهي الأشياء الموجودة بداخلها.

Name one thing in this photo pic.twitter.com/zgyE9rL2XP