تفوق كاسح في آخر ثلاث مواسم.. الأهلي لم يخسر أمام المصري منذ 1046 يوما

10:37 م | الخميس 25 أبريل 2019
الأهلي

الأهلي

كتب: رامي مصطفى

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تمكن فريق نادي الأهلي، من تحقيق فوزًا ثمينًا، على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل لا شئ، أحرزهما صالح جمعة وعلي معلول.

وبانتصار الأحمر اليوم، فإنه يؤكد تفوقه على الفريق البورسعيدي، خلال آخر ثلاث مواسم، تقابلا فيها 8 مرات، انتصر الأهلي في 7 وتعادلا في مباراة وحيدة.

وكان آخر انتصار لفريق المصري على المارد الأحمر، في مباراة الدور الثاني من موسم 2015-2016، والتي أقيمت في 13-6-2016، أي منذ 1046 يومًا.

وبهذا الفوز، صعد الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 61، بعد بيراميدز الذي يحتل الصدارة برصيد 63 نقطة، إلا أن للأهلي مباراتين أكثر من بيراميدز.

 

 

 

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