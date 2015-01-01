هل تتكرر مع المصري؟ إيهاب جلال خارج المقاصة أمام الأهلي "يخسر فقط"

06:51 م | الخميس 25 أبريل 2019
إيهاب جلال

إيهاب جلال

كتب: رامي مصطفى

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يواجه فريق النادي الأهلي، نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءا، ضمن لقاءات الدوري العام.

المدير الفني إيهاب جلال، الذي يقود المصري في مواجهة المارد الأحمر، يمتلك في مسيرته التدريبية 8 مواجهات سابقة أمام الأهلي، كانت 5 منها خلال قيادته لفريق مصر للمقاصة.

وبوجه عام، خسر إيهاب جلال أمام الأهلي في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة، وفاز مرة وحيدة أيضًا، كانت بهدف وحيد في موسم 2015-2016.

اللافت للنظر، أن التعادل والفوز اللذان حققهما إيهاب جلال أمام الأهلي كانا كليهما مع المقاصة، فيما خسر في جميع المباريات التي واجه الأهلي خلالها مع فريق غير المقاصة، وبنتائج ثقيلة

جلال واجه الأهلي في قيادة فريق إنبي، ليخسر أمامه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، كما قابله خلال قيادته لفريق الزمالك، ليخسر بثلاثية نظيفة.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول الترتيب العام برصيد 63 نقطة، ويأتي الزمالك ثانيًا برصيد 60 نقطة، والأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة اليوم.

 

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