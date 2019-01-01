مسلسل قيد عائلي الحلقة 20.. نصائح أسرية وصراع على السلطة

"الحق تحمله السنين حتى لا يضل الطريق ويظل على قيد الحياة لا يشيب ولا يموت، بل يعود يوما مع من لهم ضمائر و قلوب نقية".. كلمات لها رنين خاص لدى عشاق ومتابعي المسلسل الدرامي الشهير، الذي يعرض حاليا حصريا على قناه "DMC".

يدور مسلسل "قيد عائلي" في إطار درامي اجتماعي حول قصة الصراع الأبدي على السلطة والمال، حيث تتعرض عائلتين لمشكلات ومعارك كبرى بسبب الميراث، وتجاهلهم لصلة الرحم وذلك من أجل الثروة، والتي تجعلهم ينسون المبادئ والقيم الإنسانية.

وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم "سيمون وياسمين حجازي وأحمد التهامي ومنة فضالي وإيهاب فهمي"، بالإضافة إلى ميرفت أمين وصلاح عبدالله، كما يحتوي المسلسل على مشاركة متميزة من الفنانة الصاعدة حديثا كارولين عزمي.

وتصدر مسلسل "قيد عائلي" أكثر من مرة محرك البحث "جوجل" وكان أخرها اليوم، كما تتنشر مشاهد له بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"تويتر"، بشكل كبير ويتناقش الكثيرون بشأن أحداثه لقربه إلى حد ما للواقع. وتواصلت "الوطن" مع بعض من مشاهدي مسلسل "قيد عائلي"، لمعرفة سبب حرصهم على متابعته.

وقال محمد هلال، إن سبب متابعته للمسلسل هو قربه الشديد مع الأحداث اليومية التي نعيشها، بالإضافة إلى وجود بعض من أحداثه في إطار البهجة العائلية "بحب لمة العيلة في المسلسل أوي".

فيما قالت هايدي عامر، إن سبب حبها للمسلسل هو دور الأم الذي جسدته الفنانة سيمون وحرصها على مصاحبه بأبنائها، وتقديمها للنصائح الاجتماعية بشكل واقعي "ياريت كل الأمهات زيها بجد" .

في حين، أوضحت ولاء فايز أن المسلسل قدم عددا من النصائح للأسرة وعالج المشكلات الأسرية بطريقة واقعية وكوميدية في الوقت نفسه، مؤكدة أن المسلسل يحرص على تعليم الأمهات مصاحبة أولادهم والوقوف بجانبهم وتقويمهم وإرشادهم للطريق الصحيح.

وعن الصراع الأبدي بين القيم الاجتماعية والمال والسلطة والنفوذ، قالت بسنت محمود إن الصراع سيظل موجودا دائما، ولكن المسلسل اختلف في طريقة تقديمه للصراع الدائر، حيث تطرق الصراع إلى مطالبة أولاد الأخت لخالتهم بحقهم في مشهد قدمه الفنان نضال الشافعي، وجذب أنظار العديد من المتابعين "المشهد كان صعب أوي".

"صالح أختك أنتوا ملكوش غير بعض".. نصيحة قدمتها "سيمون" في دورها كأم، والتي تعد من أكثر المشاهد التي جذبت أنظار المشاهدين، وقالت رودينا سامح إن المسلسل يعد واحدا من أفضل المسلسلات التي شاهدتها ويحرص دائما على تقوية العلاقات الأسرية، "بابا الله يرحمه كان دايما بيقولي أنا وأخواتي حبوا بعض".