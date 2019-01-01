في عيد ميلاده.. أبرز أقوال The Godfather آل باتشينو

محاولة إظهار قيمته الفنية أو تقييمه، يعتبر تقليل من شأنه بعض الشيء، فيعتبر "آل باتشينو" فنان شامل متعدد المواهب، فهو ممثل وخرج ومؤلف، حيث أنه واحدًا من أبرز نجوم العالم التي يعتبرها الكثيرون من المشاهير قدوة لهم، ويحاولون السير على خطاه، لكن مواهبه المتعددة لن تتكرر كثيرًا.

في الـ 25 من أبريل وُلد ألفريد جيمس باتشينو عام 1940 بمدينة نيويورك الأمريكية، وبعد ولادته بفترة صغيرة، انفصلا والداه أصحاب الأصول الإيطالية، ليتربى "باتشينو" على يد والدته وجديه في ولاية "برونكس".

فعلى الرغم من اتصافه بالخجل الشديد، إلا أن موهبته الفنية ظهرت في سن المراهقة، لتدفعه بعد ذلك لدراسة التمثيل خلال مراهقته، لينتقل في نهاية المطاف من الوقوف على خشبة المسرح للعمل بشاشات السينما.

جسد "آل باتشينو" بقدراته الفنية الكبيرة العديد من الشخصيات التي لن ينساها التاريخ، فهو رجل العصابات "مايكل كورليوني" في الفيلم الذي يعتبر بمثابة تحفة فنية كبيرة بتاريخ السينما العالمية "The Godfather" عام 1972، وهو زعيم المخدرات "توني مونتانا" في فيلم "Scarface" عام 1983، وببراعته قدم شخصية "الضابط الكفيف" ساحر النساء في فيلم "Scent of a Woman" عام 1992، الذي نال عن دوره خلاله على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل لدور رجل أعمى في ذلك الفيلم، بالإضافة لتجسيده لمجموعة من الأدوار المميزة، التي جعلته واحدا من نجوم الصفوف الأولى على مستوى العالم.

كما آثر آل باتشينو على محبيه بأدائه التمثيلي المميز، فإنه يملك أيضًا تأثيرًا أكبر بأقواله وعباراته التي تركت علامات كبيرة ومتعددة في أذهان محبيه وعشاقه حول العالم، وفي ميلاده الـ 79 ترصد "الوطن" مجموعة من أبرز أقواله:

- إن كنت تريد التحليق مع النسور.. فلا يمكنك التسكع مع الغربان.

- لا أحد يعجبه أحد.. فكل شخص يجد نفسه الأفضل.

- من لا يهتم لأمرك.. اترك أمره فالحب الجميل ولكن الكرامة أجمل.

- ما تفعله خلفي استغفالا بي.. سأفعله أمامك استهزاءً بك.

- لا تحاسبني على ما يصلك عني.. بل حاسبني على ما تراه مني وتسمعه بلساني.

- إذا أردت أن تكرهني فلك مطلق الحرية.. ولكن لا تتصرف وكأنك تحبني.

- كلكم عشاق أو مظلومين هذا لا يعقل.. أليس فيكم خائن شجاع يكتب لنا عن خيانته.

- هي حياتك وليست حياة الناس.. فعش كما شئت فأذواق الناس مُهلكة.

- أنا لست شخصا سيئا.. أنا شخص طيب جدا حدثت معه أمور سيئة.

- كي لا تسقط.. لا تسند ظهرك على أحد البشر.

- تذكر دائما أن الكل يحبك حتى تصبح منافس له.