صلاح ينشر صورة جديدة مع إيميليا كلارك: "أم التنانين"

نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له مع إيميليا كلارك، بطلة مسلسل Game of Thrones الشهير، عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وعلق "صلاح" على الصورة: "أم التنانين".

كان محمد صلاح لاعب ليفربول، حضر حفل مجلة تايمز الأمريكية، بعد اختياره ضمن قائمة الـ100 شخصية المؤثرة عالميًا، الحفل الذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، الذي أقيم في مركز لينكولن، وحضره أشهر النجوم في العالم، وكان من بين الحضورإيميليا كلارك بطلة مسلسل Game of Thrones.