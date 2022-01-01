فيفا يوقف 8 لاعبين ووكيل أعمال تلاعبوا بنتائج مباريات

05:53 ص | الخميس 25 أبريل 2019
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

كتب: وكالات

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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبات إيقاف مدى الحياة بحق ثمانية لاعبين حاليين وسابقين، إضافة إلى وكيل أعمال، على خلفية إدانتهم بالتلاعب بنتائج مباريات. 

وشملت قائمة اللاعبين الموقوفين عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، القائد السابق لمنتخب سيراليون إبراهيم كارغبو، ومدافع ترينينداد وتوباغو السابق كيينو توماس، على خلفية محاولتهما التلاعب بنتائج مباريات دولية، بحسب "سكاي نيوز".

كما شملت القائمة لاعبين من بنين وأفغانستان وكوبا، إضافة إلى الوكيل كودزاني شابا من زيمبابوي، في حين تم إيقاف الكيني جورج أوينو لعشرة أعوام وتغريمه مبلغ 15 ألف فرنك سويسري ما يعادل نحو 13 ألف يورو.

وأشار الاتحاد الدولي، الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، في بيان، إلى أن إيقاف هؤلاء بعد "تحقيق واسع النطاق أجراه فيفا على مدى أعوام عبر وحدة النزاهة التابعة له وبالتعاون مع المعنيين والسلطات".

وأوضح أن الإجراء التأديبي فُتِح بعد تحقيق شمل العديد من المباريات الدولية التي كانت عرضة لمحاولات تلاعب، لاسيما من قبل السنغافوري ويلسون راج بيرومال، المدان في فضائح عدة من هذا النوع. 

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