حارس مايكل جاكسون يكشف حقائق اتهام "ملك البوب" بالتحرش

وقال فيدز، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "حان الوقت الآن للدفاع عن صديقي مايكل جاكسون (وقام بعمل تضمين لحساب جاكسون)، الذي كان دائما رائعا مع عائلتي ومع الموظفين، جلست وشاهدت السيرك الذي اعتدناه على مر السنين، ينسى الناس أن هذا الرجل كان وما يزال الأشهر في العالم، الهدف الأكبر في العالم، الذي أراد أن تظل حياته لغزا".
وذكر الحارس الشخصي لجاكسون، الذي عمل مع جاكسون مدة 10 سنوات، أنه على اتصال مع شخص آخر من حراس جاكسون السابقين، يدعى بيل ويتفيلد، ونويان فضح كل الأمور معا، لأنهما يعلمان ما حدث في مزرعة "نيفرلاند" بالضبط.
وأضاف مات فيدز أنه طُلب منه إجراء مقابلات عديدة، ولكنه رفضها كلها، وتواصل مع حارس شخصي سابق آخر لمايكل، عاش مع جاكسون طوال السنوات القليلة الماضية من حياته في الولايات المتحدة.
وتابع "سأكشف عن حياة مايكل جاكسون الخاصة، ربما سنفعلها معا"، وأكمل بأنه كحارس شخصي فهو يعرف الحقيقة كما هي.
واستطرد أنه كان يحمي حياة مايكل ومناطق المعيشة الخاصة، ويعلم من يدخل ويخرج، مضيفا "هذا الرجل محاط بالحراس الشخصيين منذ صغره، إذا أراد أي شخص الوصول إليه، فسيأتي إلينا أولا، لقد حافظنا على حياته الخاصة سرا، لأنه أرادها أن تكون أكبر حدث على وجه الأرض".
ويصر مات فيدز، الذي أصبح مليونيرا بعد بناء إمبراطورية عالمية للياقة البدنية، أن كل هذه الاتهامات "هراء"، كما وصفها سابقا.
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