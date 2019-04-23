حارس مايكل جاكسون يكشف حقائق اتهام "ملك البوب" بالتحرش

01:57 ص | الخميس 25 أبريل 2019
مايكل جاكسون

مايكل جاكسون

كتب: الوطن

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خرج مات فيدز، الحارس الشخصي السابق لملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، عن صمته وتحدث أخيرا عما حدث بالفعل في مزرعة "نيفرلاند"، وكشف حقائق شائعات تحرش "جاكسون" الجنسي بالأطفال.

وأشار مات فيدز، صاحب البالغ من العمر 40 عاما، إلى أنه واحد من الناس القلائل في العالم، الذين يعرفون حقيقة حياة ملك البوب الراحل، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأكد فيدز، الذي عمل مع جاكسون مدة 10 سنوات، أنه التزم الصمت لأنه كان يحاول حماية رغبة المغني بالحفاظ على الخصوصية، ولكنه قرر إخبار الجميع بالحقيقة.

وجاء قرار فيدز بعد إصدار الفيلم الوثائقي "Leaving Neverland"، الذي كشف عن مزاعم مروعة بأن ملك البوب اعتدى جنسيا على الأطفال في مزرعته الشهيرة.

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It’s time now to defend a friend @michaeljackson who was always so great to my family and staff. I have sat back and watched the circus which we got used too over the years. People forget this man was and and still is the most famous man in the world. The biggest target in the world. And he wanted his life to be a “mystery”. He understood the media value of that. And it has backfired on him in death sadly. I have been bombarded with interview requests and have turned them all down. I have been in talks with his bodyguard who lived with him for the last few years of his life in the USA @iambillwhitfield and we both have had enough of it all. I will reveal Michaels true private life, has done Bill. Maybe we will do it together. As a bodyguard we see the real truth. We guard his life and private living areas. We know who comes in and out. This man has been surrounded by bodyguards since a young child. If anyone wanted to get to him they would come through us. We kept his private life a secret as he wanted “His life to be the biggest show on earth!” But it all has gone a bit wrong as he is not here to defend himself. In life we protected you Mike and in death we are here too protect your legacy and family and especially our kids. We had our own inner circle of friends. We may kill your mystery and myths buddy. Your legacy will be protected though. Watch this space everyone! You may not want to hear it but it’s the truth from two men who knew him well based on two sides of the world with very different lives and times with Michael. Facts don’t lie, people do. #michaeljackson #mattfiddes #kingofpop #leavingneverland #mjfam #bodyguard #friends

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وقال فيدز، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "حان الوقت الآن للدفاع عن صديقي مايكل جاكسون (وقام بعمل تضمين لحساب جاكسون)، الذي كان دائما رائعا مع عائلتي ومع الموظفين، جلست وشاهدت السيرك الذي اعتدناه على مر السنين، ينسى الناس أن هذا الرجل كان وما يزال الأشهر في العالم، الهدف الأكبر في العالم، الذي أراد أن تظل حياته لغزا".

وذكر الحارس الشخصي لجاكسون، الذي عمل مع جاكسون مدة 10 سنوات، أنه على اتصال مع شخص آخر من حراس جاكسون السابقين، يدعى بيل ويتفيلد، ونويان فضح كل الأمور معا، لأنهما يعلمان ما حدث في مزرعة "نيفرلاند" بالضبط.

وأضاف مات فيدز أنه طُلب منه إجراء مقابلات عديدة، ولكنه رفضها كلها، وتواصل مع حارس شخصي سابق آخر لمايكل، عاش مع جاكسون طوال السنوات القليلة الماضية من حياته في الولايات المتحدة.

وتابع "سأكشف عن حياة مايكل جاكسون الخاصة، ربما سنفعلها معا"، وأكمل بأنه كحارس شخصي فهو يعرف الحقيقة كما هي.

واستطرد أنه كان يحمي حياة مايكل ومناطق المعيشة الخاصة، ويعلم من يدخل ويخرج، مضيفا "هذا الرجل محاط بالحراس الشخصيين منذ صغره، إذا أراد أي شخص الوصول إليه، فسيأتي إلينا أولا، لقد حافظنا على حياته الخاصة سرا، لأنه أرادها أن تكون أكبر حدث على وجه الأرض".

ويصر مات فيدز، الذي أصبح مليونيرا بعد بناء إمبراطورية عالمية للياقة البدنية، أن كل هذه الاتهامات "هراء"، كما وصفها سابقا.

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